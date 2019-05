L'empresa gironina Skitude es fusiona amb la noruega Skioo

L'empresa gironina Skitude s'ha fusionat amb la noruega Skioo per ser la plataforma digital de referència del món de l'esquí. L'aliança, valorada en 8 milions d'euros permet unir la xarxa d'APPs d'esquí més gran del món amb la tecnologia ideada per la companyia nòrdica, que permet accedir a les estacions amb una sola targeta sense haver de fer cues.

De cara a la propera temporada, Skitude i Skioo sumaran sinèrgies per millorar el canals de venda a més de 150 estacions d'esquí d'arreu del món. Entre d'altres, els esquiadors podran fer servir sistemes de post-pagament (que els permetrà pujar més ràpid a pistes) o també comprar forfets de manera anticipada. Actualment, la comunitat d'Skitude està formada per més d'1,3 milions d'esquiadors (que han utilitzat alguna de les aplicacions gratuïtes compatibles amb la plataforma de l'empresa gironina).

Entre d'altres, aquesta estratègia passarà per millorar els sistemes de pagament (que agilitzaran l'accés a pistes dels usuaris i també permetran a les estacions posicionar-se a la plataforma en línia). "Per exemple, estem treballant perquè els esquiadors puguin comprar un forfet de forma anticipada i carregar-lo a la seva targeta", explica el CEO d'Skitude, Marc Bigas. "La plataforma digital que neix aportarà una nova dimensió a la indústria de l'esquí, amb un viatge digital més còmode", hi afegeix el president de la companyia gironina, Yngve Tvedt.



Atraure nous esquiadors

La fusió de les dues empreses, a més, també buscarà la manera de combatre l'estancament d'esquiadors que viuen les estacions. "Ens vam embarcar en un viatge per resoldre reptes mitjançant la tecnologia", comenta Bigas. I per això, subratlla que la interacció amb els usuaris d'Skitude –"abans, durant i després", precisa- enfortirà "la competitivitat" de la indústria de l'esquí. Actualment, la xarxa d'APPs gironina compta amb una comunitat de més d'1,3 milions d'esquiadors, que a través d'Skitude ja han registrat descensos en més de 1.200 estacions repartides en 45 països.

Amb aquesta fusió, la nova plataforma passa a tenir un equip de 50 treballadors, repartits entre les oficines de Girona, Lausana (Suïssa) i Oslo. L'accionariat de la companyia el lideren els socis emprenedors Marc Bigas i David Huerva, artífexs d'Skitude. A més dels socis inversors amb què comptava l'empresa gironina (The Crowd Angel i Business Angels Girona) amb la fusió se n'hi incorporen tres més de noruecs: Investinor (un fons governamental), Canica i Norselab (que compta amb el campió olímpic d'esquí alpí Aksel Lund Svindal).