Soler & Palau es reforça a Itàlia amb la compra de Brofer

Nova adquisició de Soler & Palau Ventilation Group (S&P) en el mercat internacional. L'empresa catalana de ventilació industrial, que en 2018 va superar els 700 milions d'euros de facturació, acaba de tancar la compra de Brofer, una empresa italiana del mateix sector especialitzada en difusors d'aire, segons el diari econòmic Expansión.

Amb seu a la ciutat de Ressana, a la província de Treviso (Vènet), Brofer factura 20 milions d'euros a l'any i empra a un centenar de persones. Fundada en 1981 i amb un important presència comercial internacional, la firma italiana fabrica difusors, és a dir les graelles d'acer inoxidable per les quals sali l'aire condicionat, a més d'un altre tipus de productes, com a filtres i atenuadors de so. Brofer també ha crescut amb adquisicions, en 2014 es va fer amb l'empresa FP Tech, especialitzada en sistemes per a la protecció d'incendis. Fa una any, la companyia va estrenar noves oficines i factoria en Ressana.

No és la primera vegada que Soler&Palau surt de compra a Itàlia, el 2016, es va fer amb el grup Ferrari Ventilatori, que facturava al voltant de 30 milions d'euros i li va permetre reforçar-se a Europa. Amb aquest tipus d'operacions, la multinacional familiar industrial presidida per José Palau Mallol busca reforçar la seva quota de mercat als països on ja està present, introduir-se en nous segments de negoci i accedir a noves tecnologies. En els últims anys també ha adquirit les signatures alemanyes Bisinger i Pluggit.

Gràcies a aquesta estratègia de combinar el creixement orgànic amb les adquisicions selectives, Soler & Palau ha aconseguit una xifra de negoci de 710 milions d'euros, la qual cosa suposen un creixement del 6,4% respecte a 2017. També ha augmentat un 5% el volum de treballadors amb un total de 5.478 empleats.

L'objectiu del grup de la família Palau és facturar 750 milions aquest any i aconseguir uns ingressos de 800 milions en 2020, per la qual cosa hi haurà més que duplicat la seva grandària en només deu anys.

Soler&Palau té una xarxa de més de 20 fàbriques situades en una dotzena de països com França, Anglaterra, Noruega, Itàlia Mèxic, el Brasil. la Xina, -5 plantes- Estats Units, Tailàndia, Malàisia, l'Índia, Vietnam, Singapur i Espanya. Les fàbriques es troben a Ripoll, Sils, Torelló, i Pinto. A Parets del Vallés es troba el seu centre logístic i les oficines centrals.