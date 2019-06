BBVA es consolida com a millor banca mòbil d'Europa

BBVA es manté per tercer any consecutiu com a millor banca mòbil d'Europa, segons l'informe The Forrester Banking Wave: European Mobile Apps, Q2 2019 elaborat per Forrester Research. La firma ha analitzat les apps de deu bancs de França, Itàlia, Holanda, Polònia, Espanya i Turquia entre el 4 de febrer i el 13 de març de 2019, tant en funcionalitat com en experiència d'usuari. Gairebé el 50% de les vendes totals del banc a Espanya es realitzen per canals digitals i més del 60% dels clients es relacionen amb l'entitat per aquests mateixos canals.

En aquest sentit, BBVA ha millorat la seva puntuació en experiència d'usuari, que s'ha situat en 85 punts, i ha aconseguit la màxima puntuació (100 punts) en funcionalitat. «La consultora ha premiat l'estratègia de BBVA; l'esforç del banc per posar en mans dels clients eines que els permetin realitzar totes les gestions des de l'app d'una forma còmoda i senzilla», va indicar la directora de transformació de BBVA a Espanya, Sofia Rodríguez-Sahagún. «Continuarem treballant per buscar solucions que ajudin els nostres clients a prendre millors decisions», va dir.

Per part seva, Garanti s'ha situat en segona posició en funcionalitat, amb una puntuació de 94 punts. La filial turca de BBVA ofereix una «excel·lent experiència d'usuari, amb una impressionant gamma de funcionalitats».