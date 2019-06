Espanya serà el tercer país de la UE que més centres comercials obrirà fins al 2020

Espanya és el tercer país europeu que més centres comercials té previst obrir fins al 2020, segons es desprèn de l'estudi European Shopping Centre Development Report de Cushman & Wakefield. En concret, al mercat estatal està previst que s'incorporin 300.000 metres quadrats de superfície comercial fins al 2020 a través de sis nous projectes, fet que suposa la segona cartera de projectes més gran d'Europa Occidental.

D'aquesta manera, Espanya se situa per sobre de països com Itàlia, Alemanya, Finlàndia o el Regne Unit i comparteix podi per darrere de Polònia i França, mentre que Rússia i Turquia lideren el rànquing.

L'informe revela que Madrid és la ciutat a Espanya on més metres quadrats s'inauguraran a espais comercials, amb un total de 130.000 metres quadrats, i se situa com la tercera de la UE on més centres comercials apujaran la persiana fins al 2020. França, per la seva banda, és per quart any consecutiu el país de la UE que més centres comercials construeix, amb 169.000 metres quadrats el 2018.

L'estudi destaca que el mercat espanyol de centres comercials experimenta un moment de maduresa, en què hi ha oportunitats per crear projectes innovadors amb propostes d'oci, com és el cas d'X-Madrid a Alcorcón, que s'inaugurarà properament i pretén millorar l'experiència de visita dels seus clients unint aspectes tradicionals dels centres comercials i altres més innovadors.

A Europa, l'obertura de centres comercials nous va caure un 28% (2,64 milions de metres quadrats) el 2018, la xifra més baixa en 24 anys i comparable amb els volums registrats a principi de la dècada dels 90, quan van tenir lloc les primeres obertures de centres comercials tradicionals a Europa central i oriental. No obstant això, tot i que el ritme de noves obertures s'ha desaccelerat en els últims cinc anys, la mida total del mercat europeu segueix a l'alça, i se situa en 168 milions de metres quadrats.

La directora de venda lísing a Espanya, Cristina Pérez de Zabalza, va destacar que els centres comercials estan centrant els esforços a «adaptar-se a les noves tendències i necessitats dels consumidors, reformant i remodelant les seves instal·lacions.