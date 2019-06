Les plantacions de préssec i nectarina disminueixen per primera vegada

L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) informa a través d'un comunicat que «enguany es confirma la davallada que es va iniciar la campanya passada de noves hectàrees plantades, i per primer cop d'ençà que es tenen dades, Catalunya disminueix la seva superfície global de préssec i nectarines plantades». Pel que fa a les dades, l'entitat constata que «la davallada d'hectàrees és d'un 6% i passa de les 22.673 l'any 2018 a les 21.395». Afrucat també subratlla que l'increment en el preu de la mà d'obra a camp i a central pot condicionar el desenvolupament de la present campanya de fruita.

El director general d'Afrucat, Manel Simon, i el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Carmel Mòdol, juntament amb el president del Comitè de Pinyol d'Afrucat, Sisco Palau, van presentar la setmana passada les previsions de collita de préssec i nectarina per a Catalunya, que indiquen un creixement global del 27,5%, situant-se en les 520.980 tones (t). Afrucat indica que aquestes dades, referides a la producció de l'any passat, representen una recuperació parcial del potencial productiu català, ja que s'ha de tenir en compte que l'any passat la producció va caure un 28% de manera global. En aquest sentit, Barcelona recupera el seu potencial productiu, mentre que Girona manté la seva especialització en poma i estabilitza la seva producció de fruita de pinyol en poc més de les 1,5 t. En el cas de Lleida, la producció no arriba al mig milió de tones potencials i es queda als 486.060 t, un 6% per sota de la producció assolida l'any 2017. A Tarragona, l'increment és més lleu donada l'afectació del virus de la sharka.