Pol Fages i Eduard Bosch, nous presidents de les Cambres de Palamós i Sant Feliu de Guíxols

Relleu sense sorpreses a les Cambres de Comerç de Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Tant la de Fages com la de Bosch han estat les úniques candidatures presentades. La primera en celebrar el ple de constitució va ser la de Sant Feliu de Guíxols. Es va fer a les deu del matí. Aquí, el candidat de consens era el cassanenc Eduard Bosch. Dirigeix l'empresa Mainali, dedicada a fabricar maquinària per al sector alimentari. Des del 2006 era vocal de la Cambra i, durant aquest mandat, n'ha estat vicepresident segon, portant l'àrea d'internacionalització.

Llicenciat en Direcció d'Empreses als Estats Units, després d'accedir al càrrec Bosch s'ha fixat com a prioritats apropar la cambra guixolenca «a totes les empreses de la demarcació», ajudar les pimes a «internacionalitzar-se», dinamitzar el sector turístic –amb el suport dels petits comerciants– i impulsar les noves tecnologies.

El nou president també va insistir que el seu serà «un treball en equip». I per això, durant aquest mandat hi haurà diverses comissions paral·leles (centrades en àmbits com el territori i la sostenibilitat, els polígons industrials, el turisme, l'ensenyament i la formació laboral o l'arbitratge de conflictes).

Eduard Bosch relleva en el càrrec Joan Puig, que ha estat president els tres darrers mandats (des del 1998). Ara, Puig continuarà vinculat a la Cambra i formarà part del nou comitè executiu per «culminar aquells projectes començats». El comitè executiu el formen set dels dinou membres del plenari de la Cambra.

A Palamós, el ple de constitució de la nova Cambra de Comerç es va celebrar al migdia. El formen vint membres, dels quals set integren el nou comitè executiu. En el cas de Palamós, les eleccions han permès renovar el 55% dels seients del ple. El nou president és l'empresari turístic Pol Fages, gerent de Turismon Travel.

Diplomat per l'Escola d'Hostaleria i Turisme CET de la Universitat de Barcelona, entre d'altres Fages ha treballat com a tècnic de Turisme de Catalunya a l'Oficina Espanyola de Turisme de Nova York. També ha impulsat projectes empresarials com el Girona Guide Services o el Costa Brava Yatch Services. Com a Sant Feliu de Guíxols, la de Fages és l'única candidatura que va optar a la presidència. L'empresari turístic s'ha fixat com a un dels seus principals objectius «l'impuls en la creació de noves empreses, potenciant el servei d'assessorament als emprenedors».

A més, el nou president també preveu crear una nova comissió de navegació. Un altre dels eixos prioritaris serà aconseguir nous projectes europeus per millorar la competitivitat de les empreses. El seu programa també inclou incorporar el talent femení, millorar la cartera de serveis de la Cambra, adaptar la formació professional a les demandes de l'empresariat i liderar la creació del Costa Brava Clúster Nàutic.

Com també passa amb Sant Feliu, el fins ara president de la Cambra de Comerç, Xavier Ribera, hi continuarà vinculat com a membre del comitè executiu. La constitució dels nous plens tanca un mandat de nou anys, marcat pel retard en les eleccions a les Cambres de Comerç. De les tres que hi ha al territori, ara l'última que falta per completar el relleu és la de Girona. El ple se celebrarà a principis de juny.