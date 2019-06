SEAT veu la mobilitat del futur en plataformes que permetin combinar l'ús de vehicles

El responsable de transformació digital de Seat, Fabian Simmer, va situar el futur de la mobilitat en la creació d'una única plataforma que pugui combinar l'ús puntual de turismes, motos o vehicles de mobilitat personal, com els patinets, amb l'ús del transport públic. En la taula rodona «Plataformes digitals i el repte de la desintermediació a la indústria» a les Jornades del Cercle d'Economia de Sitges, Simmer va comentar que actualment els clients no volen comprar un cotxe sinó que demanden «360 graus de mobilitat». «El futur del model de distribució no serà vendre un cotxe, moto o patinet, sinó tenir una plataforma que el dia que necessiti un cotxe hi tingui accés, o si necessito una moto per anar a ràpid o inclús connectar el transport públic dins d'un mateix ecosistema. És cap on ens movem per vendre mobilitat en un futur», va explicar. D'altra banda, tant Simmer com el conseller delegat de Ciments Molins, Julio Rodríguez, i el directiu de KPMG Automotive, Dietter Becker, han destacat que en un entorn digitalitzat el producte formi part d'un ecosistema.

«No només es pot pensar en fabricar un producte, sinó quina part ocuparà en l'ecosistema. Mentrestant avui en dia molts empreses pensen en quin volum vendran, quins beneficis trauran i no pensen en el valor que li dona el client ni com participarà en l'ecosistema», va assenyalar Dietter, que considera que és quelcom del què les empreses «no podran escapar».

En aquest sentit, el directiu de KPMG, va afirmar que «la majoria d'empreses digitals no poden pensar com les antigues». Dietter Becker també va remarcar que en un estudi recent que va presentar a Shangai els enquestats van expressar com a segona major preocupació la ciberseguretat de la seva empresa i com es podrà garantir. «La gent se n'adona que hi ha moltes dades circulen pel món i volen saber qui els garantirà la seguretat», va dir.

D'altra banda, va apuntar a la necessitat de pensar en una «política industrial per a Europa. «Estem entre Xina i els Estats Units i no veig cap política que faci d'Europa un líder. No veig cap política industrial que posicioni Europa en el sentit quin és el nostre camí cap a la digitalització i com encabeixin la indústria tradicional dels diferents segments en aquest món nou. Estem en una competició global», va avisar.

Pel que fa el conseller delegat de Ciments Molins, Julio Rodríguez, va identificar quatre eixos que marcaran les empreses en els pròxims deu anys. En primer lloc, va citar la intel·ligència artificial; la sensorització; que permetrà analitzar prèviament la qualitat dels productes i l'eficiència dels processos; l'ús de combustibles alternatius i la interacció digital amb el client, amb la introducció de noves eines per millorar el servei. A més, va apuntar l'ús del GPS com en els camions –aplicat en el cas de Ciments Molins– com una eina per facilitar la traçabilitat i ser més eficients.

Més a mig termini, Julio Rodríguez va pronosticar que s'estendrà l'ús de la impressió 3D i va explicar que el sector de ciment es troba en una fase experimental. «Probablement veurem impressores capaces de fer el què avui es fa de forma tradicional», va indicar.

Per últim, el responsable de transformació digital de Seat, Fabian Simmer, va destacar com actualment els joves ja no tenen com a prioritat quan fan 18 anys ni comprar-se un vehicle ni treure's el carnet de conduir, especialment en entorns urbans. En aquest sentit, va comentar que només un cotxe de propietat només s'utilitza un temps de mitjana del 4% sobre les 24 hores del dia i quan no es fa servir també és costós, en referència a l'aparcament i l'assegurança.

Per això, va continuar, a Seat, que és la marca del grup Volkswagen amb una mitjana de clients deu anys més jove que la mitjana, han percebut com tenir un cotxe de propietat «ja no és una prioritat». En aquest sentit, va assumitr els pilars que va definir Daimler resumides en CASE en el sector de la digitalització. «La C de connectivitat, l'A de conducció autònoma, l'S de serveis de mobilitat i l'E d'electrificació», va detallar Simmer, que va afegir que, malgrat li agradaria aplicar les quatre per ara Seat està potenciant la connectivitat i l'electrificació.

Respecte al primer, va citar l'exemple de la integració dels serveis d'Android i Apple Car Play en els seus vehicles, sent la marca que més l'utilitza en els seus vehicles tot i tenir una quota de mercat més petita.