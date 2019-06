Unió de Pagesos i la FCAC s'allisten a les eleccions del CCPAE

Unió de Pagesos (UP), juntament amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), l'Associació Vinícola Catalana i l'Associació Empresarial per l'Agricultura Ecològica presenten candidatura conjunta a les eleccions a la junta rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que tindran lloc el 4 de juny. Segons apunta UP en un comunicat, l'objectiu d'aquest procés electoral és garantir una junta rectora que sigui representativa de la realitat del sector agroalimentari ecològic català, com ha estat el cas de la junta sortint actual. El sindicat informa que les entitats que demanen el vot per aquesta candidatura han organitzat xerrades al territori, que van començar el passat 24 de maig i acabaran demà.

UP indica que entre els reptes de futur d'aquesta candidatura conjunta hi ha el d'insistir per a la introducció dels productes ecològics als menjadors col·lectius de l'Administració, com escoles, hospitals, presons o mercats municipals; impulsar la creació d'una nova identificació dels productes ecològics catalans que serveixi per facilitar als consumidors la identificació d'aquests productes, i dotar el CCPAE de les noves tecnologies necessàries per facilitar la relació amb els inscrits i, alhora, que les noves eines serveixin per agilitzar les gestions.