Nerea de la Corte: «La visió femenina és el complement perfecte per assolir la transició energètica»

Hi ha moltes dones en el sector energètic?

N'hi ha força, però continuen dominant els homes. En aquest sentit, a Endesa Catalunya estem molt contentes perquè la presència femenina és rellevant. També en alts càrrecs. Tenim una directora general de territori, de comunicació, de serveis i comercial, entre altres. A més, el sector femení està molt actiu en aquest món. A finals de l'any passat es va crear l'Associació Espanyola de Dones de l'Energia. Des d'aquí s'intenta ajuntar totes les veus femenines perquè tinguin més ressò i puguin fer arribar la seva visió envers el món de l'energia.

Estem a prop d'arribar a la peritat entre homes i dones?

Encara falta una mica per arribar a aquest objectiu, però estem en el camí d'aconseguir ser rellevants també en aquest món.

Quina visió poden donar les dones en el sector energètic?

No crec que tinguem una visió diferent de la dels homes. El sector es troba en una profunda transformació per l'impacte del canvi climàtic. I la percepció femenina és el complement perfecte per assolir aquesta transició energètica. Això no va de només homes o només dones, sinó de trobar l'equilibri just perquè entre les dues parts siguem capaços d'assumir l'objectiu marcat.

S'ha d'impulsar la presència de dones a través de l'educació?

Sí. A les carreres tècniques i a les enginyeries hi ha poques noies. S'estan fent molts esforços per tal que les noies vegin que no existeix cap límit perquè estudiïn una ­carrera de ciències pures. Participo en un projecte de voluntariat que fa Endesa a través de la Fundació Junior Achievement, on ens apropem als nois i noies d'ESO per donar-los a conèixer aquest sector i les feines que desenvolupem.

I és important que en aquestes classes hi hagi el perfil d'una dona.

Sí, perquè així les noies veuen que en aquest sector també hi treballen dones. L'objectiu és que les estudiants tinguin un referent i puguin dir: «He conegut una persona que fa això i és una dona».

S'ha trobat amb algun entrebanc en la seva trajectòria professional pel fet de ser una dona?

No, em considero una afortunada perquè no m'he trobat amb cap dificultat pel fet de ser una dona. Treballar en una gran empresa té aquest avantatge, ja que aquestes qüestions estan molt ben cuidades i no hi ha discriminació per raó de sexe en les taules salarials, ni en cap altre aspecte. Sé que no tothom ha tingut la mateixa sort que jo. Veus el món, veus les coses que passen i intueixes que hi ha dones que es troben amb barreres per arribar a ser allò que volen. Els famosos «sostres de vidre» existeixen.

És responsable d'un departament format per quatre dones i cinc homes. Manar sobre uns i altres és el mateix?

No. Tinc millor connexió amb les dones i em resulta més fàcil. Suposo que és perquè tenim un tarannà més semblant. Tot i això, no tinc cap dificultat en treballar amb homes. A l'hora d'assignar nous projectes o responsabilitats no hi ha una raó de sexe.

Té dos nens de vuit i deu anys. Com compagina la vida familiar i la feina?

És complicat. Faig tot el que puc per complir com a mare i com a professional. Però sempre tinc la sensació que no faig prou, que arribo tard a tot arreu i que se m'escapen coses. Viatjo bastant i intento no passar nits fora de casa perquè això els nens ho acusen molt. Els meus fills em diuen que «les altres mares no falten a casa» i que jo sempre estic de viatge. Sempre vol dir una vegada a la setmana, i un cop al mes passo la nit a fora. Això, per ells, és molt.

El factor familiar l'ha condicionat a l'hora de dir «sí» a un projecte professional?

No, perquè la vida més exigent en l'àmbit professional i les decisions més complicades les vaig haver de prendre abans de tenir fills. Només vaig estar condicionada al fet de tenir marit, que reconec que es va acoblar molt a les decisions que vaig prendre i que em van permetre créixer professionalment.

De quina forma contribueix Endesa a promoure la conciliació laboral i familiar?

Tenim diferents mecanismes de flexibilitat horària, com l'opció de treballar fora de l'oficina. Totes aquestes mesures fan més fàcil compaginar família i feina.

Quins consells donaria a una jove estudiant que vol dedicar-se al sector energètic?

Primer la convidaria a entrar en aquest món, perquè és molt interessant i actualment està en plena transformació. Serà la nova generació que vindrà la que viurà i dirigirà aquest canvi perquè estem parlant de transformacions que tenen un recorregut fins al 2050. També li diria que valori molt bé les oportunitats que li arribin, perquè a vegades passen només un cop. Molts cops s'han de prendre decisions arriscades, però sempre en treus coses bones de les decisions. El món de l'energia està en un moment d'explosió, han de canviar moltes coses, i els que han de venir hi tindran molt a dir.

I les dones també tindran molt a dir en aquest futur.

Sí, hem d'aconseguir l'equilibri entre homes i dones. Hem de treballar junts en aquest camí de canvi perquè cada part pugui aportar la seva percepció. Aquesta és la manera com hem d'afrontar la transformació per tal d'arribar a l'objectiu d'una forma exitosa.