Rieju treu al mercat una nova moto i preveu tancar l'any amb un 25% més de producció

L'empresa gironina Rieju, amb seu a Figueres, ha tret al mercat un nou model de moto, la Tango 2.0, i preveu tancar aquest any amb un 25% més de producció arribant a les 15.000 unitats dels diferents models que fabriquen. La companyia es va veure fortament afectada per la crisi de l'any 2007, quan van passar d'una plantilla de 200 treballadors i una producció de 20.000 motos a 500 unitats i una cinquantena d'empleats. Des del 2016, han aconseguit remuntar amb xifres positives i, a hores d'ara, compten amb una plantilla de 78 treballadors, 28 més que fa tres anys. L'any passat van tancar amb un facturació de 25,5 milions d'euros (MEUR), el doble que l'any 2013. El nou model de 125 cc, que millora la Tango fabricada l'any 2006, té més capacitat de dipòsit i s'ha fet íntegrament a les instal·lacions de Figueres. Per aquest any preveuen fabricar-ne 2.000 unitats però a partir de l'any que ve la xifra s'enfilarà fins a les 3.000. La companyia preveu exportar enguany el 87% de la seva producció, principalment a Europa.

Fundada l'any 1942, l'empresa Rieju de Figueres es dedica des de fa més de 75 anys a la fabricació i comercialització de motocicletes des de la seva seu de Figueres. La companyia, amb capital 100% nacional a mans de la família Riera, es va veure fortament afectada per la crisi del 2007. Aleshores fabricaven unes 20.000 unitats i tenien uns 200 treballadors. La patacada els va obligar, en gairebé només un any, a rebaixar la producció fins ales 5.000 unitats dels diferents models que fan i fer una reestructuració de la plantilla arribant als 50 treballadors.

El seu director general, Jordi Riera, explica que durant aquest temps han aconseguit mantenir-se i que durant els últims tres anys han "remuntat". Des del 2016, han contractat gairebé 30 treballadors més i, a hores d'ara, compten amb una plantilla de 78 persones.

La culminació d'aquest procés, explica, ha estat la creació de nous models. Entre ells, la motocicleta Tango 125 2.0, que ha sortit a la venda aquesta setmana i que es fabrica íntegrament a les instal·lacions de Figueres. Fa un any i mig que hi treballen i enguany preveuen treure'n al mercat unes 2.000 unitats. De cares a l'any vinent, esperen que la xifra s'enfili fins a les 3.000 anuals. La inversió per a l'elaboració d'aquest model ronda els 540.000 euros. A més i amb l'objectiu de cobrir les noves necessitats de la línia de muntatge, esperen arribar als 100 treballadors l'any 2020.

Es tracta d'una moto que millora les prestacions i característiques de la Tango que van crear l'any 2006. Té més capacitat de dipòsit i és més fàcil de "maniobrar" perquè té una alçada més baixa. La carrosseria s'ha renovat completament i oferirà als clients la possibilitat de personalitzar-la amb rodes de carretera o per circular per camins.

Exportant el 87% de la producció

La situació de l'empresa figuerenca contrasta amb la d'altres companyies del sector com Torrot-Gas Gas de Salt (Gironès) que s'ha vist evocada a un ERO pel deute que arrossega. Riera diu que fa tres anys que tenen xifres positives. De fet, l'any passat van tancar amb una facturació de 25,5 MEUR, el doble que l'any 2013. L'any 2018 van exportar un 85% de la seva producció principalment a Europa i a finals d'aquest any esperen arribar al 87% amb els 50 models que fabriquen actualment.

La companyia preveu tancar l'any amb una facturació de 15.000 unitats dels diferents models, un 25% que el 2018, quan en van fabricar 12.000. Les previsions de cares al 2020 s'enfilen fins a les 18.000 unitats i una previsió de facturació de 35 MEUR.

La marca està sobretot especialitzada en els segments de motos de 50 i 125 cc però des del 2010 apostat per models elèctrics com la moto Rieju Nuuk, concebuda per desplaçaments urbans i interurbans.