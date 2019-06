Dia es planteja tancar al juny quatre botigues a Girona per falta d'ofertes

Dia planeja tancar 219 botigues durant el mes de juny perquè no ha rebut ofertes per part d'altres empreses interessades en aquests establiments. Entre els establiments que preveu tancar es troben quatre de les comarques gironines.

Així ho va revelar l'advocat de la cadena de supermercats en el transcurs del judici a la seu de l'Audiència Nacional a Madrid en el qual CCOO sol·licita la nul·litat de l'expedient de regulació d'ocupació (ERE) proposat per Dia, que afecta fins a 1.604 treballadors.

En el transcurs d'aquest, el lletrat va informar la sala que la setmana passada la directora de Relacions Laborals de Dia va informar la comissió de seguiment de l'ERO, en la qual estan presents UGT i Fetico, de la decisió de la companyia de tancar les 219 botigues al juny davant la falta d'una oferta compradora.

Segons el document presentat per l'empresa a la comissió de seguiment de l'ERE, al qual ha tingut accés Europa Press, Barcelona, Astúries i Madrid són les províncies més afectades per aquests tancaments. Aquest document, presentat el passat 31 de maig per la direcció de l'empresa, inclou la relació de centres, les dates previstes de tancament al públic i del cessament dels treballadors. Malgrat que l'empresa va informar la setmana passada del tancament de 218 botigues, aquest dimarts ha reconegut que finalment seran 219 els tancaments d'aquest mes.

Barcelona és la ciutat amb més tancaments plantejats, amb un total de 26 dels 38 anunciats a Catalunya, repartits entre Girona (4), Lleida (4), i Tarragona (4). A la província d'Astúries, Dia preveu el tancament de 22 de les seves botigues, i a Madrid 20 més. A la Comunitat Valenciana, la cadena de supermercats preveu tancar 31 botigues, concentrades principalment a València, amb 18 projeccions de clausura. Galícia concentrarà 24 tancaments, mentre que al País Basc es tancaran 12 botigues.

A mitjan març es va conèixer que una trentena d'empreses, entre les quals inicialment no figurava Mercadona, havien manifestat el seu interès en prop de les 260 botigues que la cadena de supermercats Dia havia posat a la venda. En concret, empreses del sector retail de la distribució, espanyoles i estrangeres, s'havien interessat en la possible adquisició dels establiments de Dia.

No obstant això, segons fonts coneixedores del procés, continua existint interès per part de diferents operadors en la trentena de botigues restants, després del tancament de les 219 al juny.



CCOO hi veu frau de llei

Durant el judici, que va quedar vist per a sentència, CCOO ha sol·licitat, juntament amb la Confederació Intersindical Galega (CIGA), la nul·litat de l'ERO en entendre que existeix frau de llei i abús de dret. Per a això, ha esgrimit que les circumstàncies sota les quals es va negociar l'ERO no són les mateixes que les actuals, després de concloure l'OPA de Letterone, propietària de gairebé el 70% de la companyia, i l'acord amb la banca creditora.