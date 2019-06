Girona lidera el creixement del preu del totxo a Catalunya

El mercat immobiliari no s'atura.

El mercat immobiliari no s'atura. EP

El preu dels pisos de segona mà no para de créixer a Catalunya, tot i que encara el preu mitjà actual - 2.525 euros/m2 - està encara lluny del màxim que va viure el desembre de 2007, quan va arribar als 3.864 euros, a Girona ja acumula un creixement interanual -de maig a maig- d'un 7,9%. Una xifra que destaca entre les demarcacions catalanes, Tarragona (0,7%) Lleida (1,4%) i Barcelona (4,1%)molt per sota de l'actual bonança que viu el mercat immobiliari gironí, segons un estudi del portal immobiliari Fotocasa.

Aquesta alça de preus diferencial respecte a la resta de províncies s'ha vist accentuada durant el maig quan ha crescut un 1,9%, molt lluny del 0,8% de Tarragona, el 0,6% de Barcelona o el pràcticament pla 0,2% lleidatà.

Municipis disparats

Aquest creixement es nota especialment en alguns municipis gironins. Santa Coloma de Farners destaca pel seu espectacular augment de preus, registrant un alça del 18,7% seguida d'Anglès (10%). Salt i Roses també superen el 5% interanual. La resta han mostrat creixements més moderats i fins i tot retrocessos mensuals a moltes localitats com ara totes les de costa o d'altres com ara La Bisbal d'Empordà, Banyoles o Sant Hilari Sacalm. Altres com ara Castelló d'Empúries i Ripoll tot i frenar els preus aquest mes continuen amb números acusadament verds en la variació interanual 17,6% i 15,6%, respectivament.