«El futur tecnològic ha d'estar dissenyat tant per homes com per dones»

L'enginyeria és cosa de nois?

És millor dir que és una carrera que escullen els nois, perquè no hi ha estudis per a nois o per a noies. A Catalunya, el curs 2015-16, el percentatge de dones que es van graduar en l'àmbit de les tecnologies i enginyeries era només del 26%. En global, a totes les enginyeries hi ha poques dones, però n'hi ha algunes en què les dades són més esbiaixades. Per exemple, aquest any hem posat en funcionament l'Enginyeria Biomèdica, on tenim un percentatge de dones superior al 50%. En canvi, en Enginyeria Mecànica, Electrònica, Elèctrica o Informàtica el percentatge està per sota del 10%.

Quins programes desenvolupeu des de la UdG per apropar l'enginyeria a les estudiants?

Des de la politècnica hem engegat un programa que es diu FEMSTEM, juntament amb l'Associació FEmEngin, YitG i femmeinline. L'estiu passat ens vam reunir els quatre grups per treballar plegats en l'objectiu d'aconseguir que més noies optin per les enginyeries i les tecnologies. Vam veure que si sumàvem esforços, tindríem més bons resultats.

En què consisteix el programa?

És un projecte d'acompanyament en forma de mentories i de difusió de les disciplines STEM en l'àmbit de les noies. Aquest any hem posat en funcionament el projecte, però el posarem en pràctica el curs vinent. Diferents dones que estan exercint de tecnòlogues o d'enginyeres faran de tutores a estudiants de la UdG. Això també ho volem estendre a alumnes preuniversitaris. Per exemple, vam celebrar una jornada de programació d'apps i d'electrònica amb una quarantena de nenes de Perpinyà i provinents de diferents centres de Girona.

Què falta perquè el canvi es faci real?

Falta temps. No hi ha una única recepta o actuació concreta per aconseguir-ho. S'ha de treballar des de diferents àmbits: l'escola, la família i la feina. Primer de tot, hem d'eliminar l'estereotip que l'enginyeria és una cosa de nois, perquè tant un sexe com l'altre és capaç de cursar una carrera com aquesta. Genèticament no hi ha cap diferència que et porti a estudiar una carrera o una altra, és l'entorn el que influeix en la teva elecció.

Alguna cosa està canviant?

En el camp de l'enginyeria sí que hi ha hagut petits canvis. Per exemple, a Catalunya i segons dades de l'Agència per la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya, el curs 2006-07 en l'àmbit de les enginyeries les dones graduades representaven el 10%. El curs 2015-16 aquest percentatge va augmentar fins al 26%. També des del 2015 se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència (11 de febrer). I, a més, les Nacions Unides s'han marcat dins la seva Agenda Sostenible aconseguir una educació equitativa i la inclusió de la dona en aquest tipus d'estudis.

Per què és important que hi hagi més dones en el camp de l'enginyeria?

Perquè hem de procurar que el futur tecnològic i informàtic estigui dissenyat tant pels homes com per les dones. La inclusió de la dona permet tenir en compte perspectives diferents en la progressió científica i tecnològica afegint-hi creativitat, reduint biaixos potencials i promovent coneixements i solucions més sòlides i diverses.

És la primera dona directora de l'Escola Politècnica de la UdG. És un clar exemple que l'engi­nyeria no és cosa només de nois.

Sí, també he estat la primera candidata. Quan vaig plantejar la idea de presentar-me per ser la directora de l'escola molta gent em va animar a fer-ho perquè així el centre tindria per primer cop una dona al capdavant. Cal destacar, però, que en l'àmbit de l'estat espanyol només un 25% de les escoles politècniques estan dirigides per dones. I pel que fa a la plantilla de professors, hi ha més homes que dones.

En la seva trajectòria professional, s'ha trobat barreres pel fet de ser una dona?

No, no m'he trobat mai cap ­barrera, ni en la docència, ni en la recerca ni en la gestió.

I ha hagut d'esforçar-se més per accedir al seu càrrec?

Crec que m'he esforçat igual que ho hagués fet un home. En el sistema públic d'universitats, la gestió és una opció personal que molta gent escull, com ho he fet jo. I presentar-se a aquests càrrecs de gestió no requereix esforç addicional.

Té una filla de 20 anys. Com compagina la vida familiar i professional?

Quan la meva filla era petita, en aquell moment estava molt involucrada en la recerca i viatjava molt. Però no vaig tenir cap problema perquè el meu marit s'encarregava d'ella.

Moltes investigadores han denunciat un desavantatge curricular entres homes i dones durant el període de recerca.

Sí, la baixa per maternitat t'obliga a paralitzar durant un temps la recerca. Això amb els homes no passa. Aquest desavantatge s'està intentant solucionar. Es vol afavorir les dones que han estat mares amb un període extra o ajuda. Per exemple, que tinguin un suport per fer la recerca al laboratori.

Quina és la clau del seu èxit?

M'agrada la feina que faig, i això és el més important. Sempre he pensat que podia conèixer moltes més coses i aquesta voluntat és el que m'ha ajudat a créixer: vaig ser coordinadora d'estudis, directora de departament, subdirectora acadèmica i ara directora de la politècnica. Tots aquests períodes són reptes en els quals aprens molt. Només s'hi ha de posar ganes i ­passió.

