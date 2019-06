El Grup Tramuntana inverteix 3,5 milions per ampliar l'hotel de la Jonquera

El Grup Tramuntana ha invertit 3,5 milions d'euros per remodelar i ampliar l'Hotel Tramuntana de la Jonquera.

Els treballs permetran passat de 43 a 80 habitacions que, a més, s'han remodelat amb nou mobiliari i equipament.

Des de l'empresa han destacat que l'edifici ha guanyat en visibilitat en un punt de pas a la Jonquera, a tocar l'N-II i la sortida de l'AP-7.

La remodelació integral ha anat a càrrec del gabinet d'arquitectura de Figueres, Vilanova Arquitectes.

L'Hotel Tramuntana va ser construït fa onze anys. La direcció del centre ha decidit portar a terme una remodelació integral i crear una nova construcció però amb una unitat estètica.

"Molta visibilitat, comoditat i confort i amb un afegit: l'ús de panells de colors en TRESPA, on destaca el groc corporatiu de la companyia", han destacat. El nivell i qualitat del mobiliari i dels acabats el fan que superi per molt l'estàndard dels hotels de similar categoria, asseguren des de l'empresa.



Equipaments moderns

El nou Hotel disposa de tot el confort d'un equipament modern, amb smarts TV, wifi gratuït a totes les zones comunes i habitacions, connectors per a cotxes elèctrics, un total de 30 places de pàrquing en soterrani i 50 en superfície. També compta amb un bar i terrassa.

L'allotjament disposa d'una sala de convencions i reunions per a 50 persones per poder acollir presentacions de productes, reunions de treball o formacions.

La seva ubicació el fa molt pràctic per a tots els viatgers que visiten la Jonquera, per compres, per professionals que treballen en les moltes empreses ubicades a la zona, o fins i tot, viatgers que necessiten descansar en els llargs trajectes europeus.

Amb aquesta ampliació, el Grup Tramuntana confirma la seva aposta per invertir en l'àmbit de l'hostaleria i ja disposa d'un total de 210 llits en diferents conceptes d'allotjaments.