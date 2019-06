Solucions per pujar i baixar escales

Válida sin barreras és una empresa gironina que des de fa més de 20 anys està especialitzada en l'assessorament, la instal·lació i el manteniment de cadires pujaescales, plataformes salvaescales i elevadors de curt recorregut. El seu objectiu: fer més fàcil el dia a dia de les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda per així millorar la seva qualitat de vida.

Quines ajudes hi ha per pujar i baixar escales?

Per sort, en el mercat existeix un ampli ventall d'ajudes tècniques per a l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. Les cadires pujaescales, les plataformes salvaescales i els elevadors de curt recorregut en són un exemple. Aquestes solucions per millorar l'accessibilitat contribueixen a fer la vida més fàcil i segura a les persones amb discapacitat física, amb mobilitat reduïda i d'edat avançada, tant dins com fora de casa.

Puc instal·lar una cadira pujaescales a casa meva?

Per descomptat que sí. Les cadires pujaescales estan indicades principalment per a persones d'avançada edat o amb mobilitat reduïda que viuen en habitatges unifamiliars on hi hagi una escala. Aquesta escala sovint és la que separa la planta baixa, on hi ha la cuina i el menjador, de la planta superior, on hi ha els dormitoris. No obstant, també ens podem trobar amb escales a l'exterior que connecten la casa amb el pati. En ambdós casos –per a interior o intempèrie-, les cadires pujaescales de Válida sin barreras permeten a les persones que ho necessiten pujar i baixar les escales còmodament, amb total autonomia, sense realitzar cap esforç físic i amb les màximes garanties de seguretat, sense perill de caigudes. A més, la instal·lació és ràpida, neta i sense fer obres a casa. Així mateix i, en casos puntuals, les cadires pujaescales també es poden instal·lar en algunes comunitats de veïns.

Plataforma salvaescales · VSB

Quina és la millor solució per garantir l'accessibilitat en els negocis?

Les plataformes salvaescales són un altre tipus d'ajuda per convertir en accessibles entorns que no ho són. Estan indicades per a què les persones amb discapacitat física que van amb cadira de rodes puguin pujar i baixar escales còmodament i amb total autonomia. Les plataformes salvaescales són perfectes per als locals públics i privats que presenten graons a la seva entrada, tals com botigues, hotels o restaurants. De fet, garantir l'accessibilitat a un negoci és un dret bàsic del consumidor que no s'ha de passar per alt. Altrament, algunes comunitats de veïns també opten per instal·lar plataformes salvaescales a l'entrada, ja que són plegables, compactes i discretes.

Per a què serveix un minielevador?

Tanmateix, la millor solució per dotar d'accessibilitat una comunitat de veïns és l'elevador de curt recorregut. Els minielevadors serveixen per salvar aquells graons que separen l'entrada de l'edifici de la primera planta, on, sovint, es troba l'ascensor. En poden fer ús les persones amb discapacitat física que van amb cadira de rodes, les persones d'avançada edat que tenen mobilitat reduïda i, fins i tot, aquells veïns que vulguin pujar la compra o el cotxet. Per tant, podem afirmar que els minielevadors de Válida sin barreras estan indicats per a tots els veïns, tinguin o no tinguin problemes de mobilitat. A més, són de fàcil ús, tenen un consum elèctric molt baix i un reduït cost de manteniment.

Elevador de curt recorregut · VSB

Són molt cares aquestes ajudes per a l'accessibilitat?

Es tendeix a creure que instal·lar una cadira, una plataforma o un minielevador és un luxe, però no és així. No és cap luxe, és una necessitat. Són ajudes tècniques per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda. Davant d'aquesta necessitat cal saber que el preu final dependrà de cada cas: del tipus d'escala, del recorregut a superar, dels opcionals a escollir...