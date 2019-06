La Cambra de Comerç escull Jaume Fàbrega com a nou president

La candidatura de consens de l'empresari Jaume Fàbrega ha aconseguit aquest migdia el suport unànime de tota la nova Cambra de Comerç de Girona. En el seu discurs de candidatura Fàbrega ha destacat la necessitat de potenciar la formació i la captació de talent així com afrontar el repte de la digitalització per a les petites empreses. El nou president també ha mantingut la reivindicació d'infraestructures com un dels eixos bàsics del seu mandat.

Jaume Fàbrega actualitza la "fotografia" de la Cambra de Comerç i agafa el relleu de Domènec Espadalé, que ha exercit 13 anys en el càrrec i que deixa enrere 40 anys de treball a la Cambra. En el comitè executiu i en el ple de la Cambra destaca la incorporació d'una nova generació d'empresaris i una important representació de dones.