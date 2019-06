Fornells de la Selva acull una nova edició de l'Expocasió Girona fins diumenge

Fornells de la Selva acull des d'avui i fins diumenge se celebrarà l'11a edició d'Expocasió Girona, la fira del vehicle d'ocasió. La fira canvia de lloc respecte a l'any passat i es realitzarà al carrer Pla de la Seva, un espai molt més gran, el mateix on es va realitzar la Fira de Km 0 el passat mes de setembre (darrere la zona dels concessionaris). Enguany, participen en la fira 15 expositors de cotxes, 4 de motos i, com a novetat, hi haurà 1 expositor de quads i buguis i també una zona destinada a autocaravanes.

Amb una superfície total d'uns 10.000 metres quadrats, els visitants trobaran una àmplia oferta de cotxes, furgonetes, motos, autocaravanes i quads d'ocasió i seminous. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Fornells de la Selva, més de 460 cotxes i 150 motos estaran en exposició i venda, la majoria amb promocions i ofertes que ofereixen els expositors presents -la majoria, concessionaris oficials-, la qual cosa representa una garantia en el tracte i en el servei de postvenda. Tots els vehicles estaran revisats i garantits.

L'entrada és gratuïta i l'horari d'obertura al públic és de deu del matí a les vuit del vespre. A més, hi haurà una zona de bar. El diumenge al matí hi haurà una concentració de cotxes clàssics a càrrec de l'Associació Avall, i s'espera que hi hagi més activitats i sorpreses.

El cotxe d'ocasió continua sent la primera opció de compra per a la majoria dels conductors espanyols. Amb una relació superior a 1,5 vehicles d'ocasió venuts per cada cotxe nou matriculat, el sector del vehicle d'ocasió gaudeix d'una salut excel·lent en el mercat espanyol. Els cotxes seminous amb una edat compresa entre 0 i 3 anys són els que més creixement estan experimentant en els últims temps, segons les dades de la consultora MSI per a la patronal dels concessionaris Faconauto.

Durant el primer trimestre de 2019 les vendes de cotxes d'ocasió a Espanya han arribat a les 498.830 unitats, un 3,2% més que en el mateix període de l'exercici anterior.