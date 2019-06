Girona El servei de la neteja del Trueta protesta

El personal de la neteja de l'hospital Josep Trueta de Girona es va concentrar a les portes del centre sanitari per demanar a l'empresa que compleixi amb la normativa laboral. Des d'aquest gener, el servei de neteja s'ha adjudicat a una nova empresa i els treballadors han denunciat que no respecta els acords que la plantilla havia signat anteriorment, tot i que la normativa ho estipuli. A més, els treballadors es queixen per les constants irregularitats en el cobrament de les nòmines. Aquest maig, cada treballador diu haver rebut 200 euros menys.