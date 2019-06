El Santander ultima la integració del Popular dos anys després de la compra

El Banc Santander està a punt de culminar la integració de la xarxa del Popular dos anys després de la seva compra pel preu simbòlic d'un euro i d'una multimilionària ampliació de capital per a reflotar l'entitat, a la qual li queden ara només uns dies d'existència. Fins al moment, el Santander ha incorporat el 65% de les oficines del Popular, unes 950 sucursals repartides per bona part d'Espanya, per la qual cosa ara li falta integrar el 35% restant de la xarxa, prop de 550 oficines més, entre les quals s'inclouen les de Madrid, Andalusia, Castella i Lleó o Extremadura. La idea del grup presidit per Ana Botín és completar plenament la integració del Popular al juliol, després d'haver començat a la fi de 2018 molt poc a poc la incorporació de les primeres sucursals, la qual cosa li va permetre sumar en la primavera de 2019 a 325 oficines de Galícia, Astúries, Cantàbria i País Basc.