La campanya de fruita de pinyol

qualsevol viatger li encanta passar l'inici de primavera a prop d'un camp plantat de qualsevol espècie productora de fruita de pinyol (ametller, cirerer, presseguer, etc). En algunes zones com la Vall del Jerte i/o les Terres de Ponent, s'han convertit en temporals zones turístiques.

No obstant els cultius de fruita de pinyol no estan travessant les seves millors èpoques, a causa de diversos factors, en general no al cultiu sinó externs al mateix (baixos preus, problemes meteorològics, excessiva producció, etc.). Davant d'aquestes preocupacions, que es produeixen en tot el sector però especialment en els productors, a l'inici de campanya s'han produït algunes reunions per tal d'estudiar els possibles problemes. La directora general de Produccions i Mercats Agraris ha convocat i s'ha reunit amb les organitzacions representatives del sector hortofructícola per analitzar el començament de la campanya 2019 de fruita d'estiu. Una reunió que ha comptat també amb la participació de representants de la indústria de transformació i de la distribució.

En aquesta reunió, a més d'analitzar les dades disponibles sobre la campanya, el Ministeri d'Agricultura es comprometia a realitzar un seguiment detallat de la situació en les pròximes setmanes, per tal de detectar si es produeix un deteriorament que faci necessària la presa de decisions, d'acord a les possibilitats que ofereix l'Organització Comuna de Mercats dels productes agraris a les Organitzacions de productors i les seves associacions. Es van analitzar les primeres previsions ofertes pel MAPA, que segons les dades d'Avanç de Superfícies i Produccions del mes de març de 2019, preveuen un increment en la producció de préssec del 11% respecte a la campanya passada, que a causa de les adversitats climàtiques de la primavera va ser curta, i un augment de només el 5% en relació amb la mitjana de les últimes 5 campanyes. Aquesta mateixa font mostra una reducció en la producció d'albercoc del 3% respecte a la campanya passada, tot i que les estimacions de collita disminuiran en propers avenços, a causa de la incidència de les gelades i pluges que a l'abril van afectar de manera significativa la zona productora d'albercoc de Múrcia i Castilla-la Manxa.

Pel que fa a cirera i pruna les produccions es mantindran, segons les previsions, en els nivells de 2018. Per la seva part representants dels productors i de les associacions sectorials, així com de les administracions de França, Itàlia i Espanya, es van reunir el 22 de maig, a Múrcia, en el marc del Grup de Contacte de Préssec i Nectarina, per analitzar el inici de la nova campanya 2019/20, que ve marcada pels baixos preus.

A la reunió, els professionals d'aquest sector dels tres països, que agrupen la major part de la producció comunitària, van fer un balanç de la campanya 2018 i van compartir informació sobre l'estimació de collita 2019 de préssec i nectarina, ja en curs, i sobre la situació del mercat en les primeres setmanes de campanya. Van arribar a la conclusió que els volums de fruita aquest any tornaran a la normalitat després de la reducció registrada el 2018 en la majoria de les regions dels països productors per diverses adversitats meteorològiques, però sense arribar a assolir el nivell d'oferta de 2017. Basols, president de la sectorial de Fruita de Pinyol de Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya, va presentar l'estimació nacional segons la seva organització, resumint que arribarà a un volum «normal». En el seu conjunt, la producció espanyola arribarà a una collita de préssec i nectarina de 1.604.380 tones, és a dir, unes 130.000 t. un 9% més que el 2018, en una campanya, la passada, que van reduir la oferta disponible, però sense arribar als volums de la campanya 2017, que va estar marcada per seriosos problemes de mercat.En aquesta previsió inicial, de préssec s'obtindrien unes 331.762 tones; 635.141 t de nectarina; 331.776 de paraguaià i 305.701 t de pavia. Aquestes xifres queden lluny de les de 2017 (-6%; 100.000 t menys). En comparació amb 2018, creix més la nectarina (+ 15%) i el paraguaià (+ 12%), i una mica menys el préssec (+ 6%), mentre que la producció de pavia roman estable. Per comunitats autònomes destaca el increment de la producció de Catalunya, tot i les mesures preses les últimes campanyes, des de on s'estima que surtin al mercat 521.000 tones, creixent especialment la seva oferta de paraguaià (142.590 t) i nectarina (232.000 t ), amb unes pujades interanuals al voltant del 30%, així com en préssec amb 122.740 t (+ 18%). A la següent regió productora, Aragó, s'estima per 2019 una producció més semblant a la registrada el 2018, ascendint globalment a 504.494 tones. La producció de paraguaià i pavia es mantindrien en xifres similars a les de l'any anterior. Aquestes dues comunitats, que representarien el 64% de l'oferta espanyola el 2019, es quedarien, en tot cas, en volums per a cada categoria inferiors als registrats el 2017. Per la seva banda, els representants del sector productor francès van recordar les xifres publicades a finals d'abril, preveient per al 2019 una producció conjunta de préssec i nectarina de 210.219 t, un 17% més que el volum de l'any anterior, però un 3% menys que la collita mitjana dels últims cinc anys. Aquesta xifra vindria a confirmar l'estabilització de la producció del país veí.En el cas d'Itàlia, el sector també va anunciar la recuperació de la producció en totes les zones, després que el 2018 les gelades van causar elevades pèrdues, especialment en el Sud. Podem apreciar que la temporada serà bona però com en anys anteriors amb dos greus problemes: la competència i els baixos preus que poden fer inviable el cultiu. Dos titulars d'aquesta mateixa setmana poden confirmar aquesta apreciació: «Pràctiques abusives en la fruita: 'Tardant sis mesos a cobrar. Així no podem seguir». «Denuncien l'especulació de les centrals en la campanya de la fruita».