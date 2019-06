Catalunya, Aragó i Castella i Lleó concentren el major nombre de macrogranges de porcí

La coordinadora estatal contra la ramaderia industrial ha alertat de la proliferació d'explotacions de porcí de mida mitjana i gran, les denominades macrogranges, que tenen especial implantació a Aragó, Catalunya i Castella i Lleó.

La coordinadora va advertir, en la jornada de clausura de la III Trobada Estatal Stop Ramaderia Industrial celebrada a Cerecinos de Campos (Zamora), de les conseqüències mediambientals i per a la salut pública d'aquest tipus d'explotacions, que han crescut a Espanya «de forma desmesurada i descontrolada».

La coportaveu de la coordinadora estatal Rosa Díez Tagarro va explicar que les macrogranges han fet que Aragó hagi desbancat ja Catalunya en la classificació espanyola de ramaderia industrial de porcí, amb més de vuit milions de caps davant gairebé vuit milions que es comptabilitzen en territori català. Com a tercera comunitat autònoma amb més ramaderia porcina s'ha situat Castella i Lleó, amb quatre milions de porcs, dels quals un milió es localitzen a Segòvia, on s'han incrementat les macrogranges especialment en l'últim lustre.

Díez Tagarro va fer referència als problemes que, segons el seu parer, causen aquest tipus d'explotacions perquè els purins generen la contaminació d'aqüífers i suposen «un risc de salut pública». També va sostenir que aquestes granges no creen ocupació sinó que la destrueixen i va contraposar-hi les explotacions «extensives i ecològiques, que sí protegeixen la biodiversitat i generen ocupació en el medi rural».

La coportaveu de la coordinadora estatal va sostenir que igual que va existir en el passat una «bombolla urbanística» ara n'hi ha d'explotacions industrials de porcí a causa del fet que la normativa és laxa i aquestes granges no assumeixen el cost dels seus residus. Sobre això, va subratllar que a Catalunya, on primer es van implantar aquest tipus d'explotacions, el 40 per cent dels aqüífers estan contaminats i això suposa un cost anual per al Govern autonòmic català de sis milions d'euros. Díez Tagarro va posar Zamora d'exemple i epicentre de la lluita contra les macrogranges de porcí a Castella i Lleó, en comptar aquesta província amb l'associació provincial Pobles Vius i moviments veïnals d'oposició a aquesta mena d'explotacions als municipis en els quals es promouen noves granges d'aquest tipus. Per mostrar el seu rebuig a un d'aquests projectes promogut a Cerecinos de Campos per la integradora Batallé, la coordinadora estatal va fer una marxa reivindicativa.