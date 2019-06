Els enginyers i Comexi premien el Sincrotró, Eudald Carbonell i la trajectòria de Joan Arimany

El Col·legi d'Enginyers de Girona i Comexi Group van lliurar ahir els Premis Manel Xifra i Boada a l'Escola Politècnica Superior de la UdG amb l'objectiu de reconèixer les contribucions a l'enginyeria i al coneixement tècnic.

En aquesta edició el Premi Manel Xifra i Boada a la transmissió del coneixement tècnic i tecnològic ha estat per a Eudald Carbonell, és patró fundador i vicepresident de la Fundació Atapuerca així com codirector de les excavacions dels jaciments de la serra d'Atapuerca. Destaca com a divulgador i autor de nombrosos assajos en què exposa la seva visió de la condició humana, influïda per la seva formació de paleoantropòleg i per una ètica del progrés humà basada en el marxisme.

Pel que fa al Premi Manel Xifra i Boada a la millor trajectòria professional enguany s'ha reconegut Joan Arimany. Arimany és enginyer tècnic industrial i durant prop de trenta anys ha estat vinculat a l'empresa Gas Natural, actualment Nedgia, essent durant els darrers vint anys delegat i màxim responsable d'aquesta empresa a les comarques gironines. Recentment jubilat, durant el seu exercici l'empresa gasista s'ha expandit per les comarques gironines, i ha arribat a bona part de les poblacions del territori.

El Premi Manel Xifra i Boada al grup de recerca aplicada o centre tecnològic s'ha concedit al Sincrotró Alba. Aquesta infraestructura científica de tercera generació situada a Cerdanyola del Vallès és la més important de la zona del Mediterrani. Es tracta d'un complex d'acceleradors d'electrons per produir llum de sincrotró, la qual permet visualitzar l'estructura atòmica i molecular dels materials i estudiar les seves propietats. Aquesta gran infraestructura científica genera unes 6.000 hores de llum anualment i està disponible per oferir servei a més de 1.000 investigadors de la comunitat acadèmica i del sector industrial cada any. Ha recollit el premi Caterina Biscari, directora del Sincrotró ALBA.

En quant als Premis Manel Xifra i Boada de reconeixement als joves enginyers guardonats pel Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG pel millor projecte de final de carrera, han estat per a Jordi Ribó, graduat en Enginyeria Mecànica pel seu projecte Disseny d'un tot terreny elèctric. Avantprojecte; Marc Comas, graduat en Enginyeria Elèctrica pel seu projecte Instal·lació fotovoltaica per a un grup d'habitatges aïllats; Guillem Valls Calm, graduat en Enginyeria Química pel seu projecte Study of the Influence of Different Enzymatic Treatments of Flax on Fiber Composition; i Genís Busquets, graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials pel seu projecte Disseny del sistema d'admissió i escapament i estudi d'una admissió de geometria variable aplicats al vehicle de Fórmula Student GRT-03 amb motor Yamaha FZ6.



Més reconeixements

La vetllada també va incloure una part de celebració professional, en la qual es fa un reconeixement als col·legiats que fan 25 i 50 de vinculació al Col·legi, així com als nous col·legiats. En aquest moment es van concedir dues distincions especials. El primer dels homenatges va ser per a Domènec Espadalé, en reconeixement al suport a l'Enginyeria com a president de la Cambra de Comerç de Girona. Espadaler ha finalitzat ara el seu mandat al capdavant de la Cambra.

El segon reconeixement del Col·legi es va lliurar a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, representada per la seva directora, la doctora Maria Àngels Pèlach, en reconeixement als 45 anys d'impuls de l'Enginyeria. L'Escola ha estat, és i serà un puntal i un referent en la formació de les noves generacions.

Els premis van néixer el 2005, poc després de la mort de l'enginyer que els dona nom. Estan organitzats pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona i Comexi Group, i reben el suport de la Universitat de Girona. Compten amb el patrocini de Banc de Sabadell i Caixa d'Enginyers.