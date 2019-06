estratègies d'inversió (iI)

És impossible avaluar una estratègia d'inversió de manera global sense tenir en compte el grau de diversificació. Una cartera ben diversificada és una de les eines que podem utilitzar al nostre favor com a inversors per evitar que es produeixi una forta volatilitat en el patrimoni i les fortes emocions que l'acompanyen.

Només s'haurien d'escollir actius que estiguin poc correlacionats per aconseguir que la nostra cartera no pateixi excessius vaivens amb les pujades i baixades que es produeixin als mercats. Actualment hi ha multitud d'actius, com són els fons o ETF, que ens permeten estar tremendament diversificats d'una manera molt senzilla.

En el món de la inversió és molt fàcil deixar-se portar per l'última moda i comprar aquells actius dels quals tothom està parlant. Per tant, si construïm una cartera sense que hi hagi criteri de ponderació, és probable que acabem amb una cistella d'actius que no estigui alineada amb les nostres necessitats ni de diversificació ni de risc. Mantenir la perspectiva general de les categories que volem incloure en el nostre patrimoni i les seves proporcions és l'eina més important per poder esdevenir inversors disciplinats i metòdics.

Molts inversors aconsegueixen ser constants automatitzant el seu procés d'inversió. De fet, prendre decisions per endavant per després implementar-les sense deixar-se portar pel soroll que es viu al mercat pot ser una estratègia molt eficient. Per a això, els fons d'inversió són una classe d'actius òptima, ja que permeten realitzar una subscripció periòdica programada. D'aquesta manera, un cop decidida la nostra estratègia d'inversió, podem deixar les ordres programades perquè es vagin implementant de forma automàtica. A més, aquest procés permet diversificar les nostres inversions en el temps.

L'altre gran avantatge que suposa el fet d'automatitzar és que d'aquesta manera s'elimina l'impacte de les nostres emocions: No invertim en funció de com ens sentim en el moment determinat, sinó segons el nostre pla prèviament dissenyat i meditat, per així mantenir una estratègia d'inversió disciplinada.