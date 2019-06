FotoDUN, una app que permet enviar fotografies que estan geoetiquetades

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va informar la setmana passada que posava a disposició d'agricultors i ramaders l'aplicació mòbil FotoDUN. El Departament afirma que aquesta actuació vol obrir una nova via de comunicació entre l'administració i el ciutadà que s'inicia en el sistema de control dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC). El principal objectiu de la iniciativa és que l'aplicació pugui permetre enviar fotografies geoetiquetades a Agricultura com a suport als tràmits de les explotacions gràcies a Catalunya.

La Comissió Europea ha adaptat la normativa comunitària per tal d'obtenir beneficis amb l'ús de les tecnologies, entre les quals destaquen les imatges del satèl·lit Sentinel-2 i l'aportació de fotografies geoetiquetades per part dels agricultors com a prova de control. Les fotografies realitzades amb els mòbils s'envien al DARP directament i contenen el posicionament (amb una precisió mínima requerida), la data i altres paràmetres que les identifiquen. L'app permet treballar offline.



Avantatges per als agricultors

Alguns dels avantatges per als agricultors són: estalviar-se les inspeccions, evitar possibles penalitzacions i relacionar-se amb l'administració de forma eficient.