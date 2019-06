JARC demana al Ministeri més suport econòmic per renovar maquinària al camp

El col·lectiu de Joves Agricultors de Catalunya (JARC) va demanar a principis de maig al Ministeri d'Agricultura que incrementi la partida pressupostària per al Pla Renove 2019 de maquinària agrícola, almenys duplicant-la, davant l'extraordinària demanda del present exercici. Aquesta petició es va realitzar a través de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG), entitat estatal on pertany JARC.

L'organització agrària catalana subratlla a través d'un comunicat que en un mes, s'ha consumit el 95% del pressupost del Pla Renove. Dels 5 milions pressupostats inicialment, avui en dia només resten disponibles 265.000 euros. Per a JARC, això demostra que la partida pressupostària de 5 milions és clarament insuficient per a la demanda existent, tenint en compte que el termini de sol·licitud finalitza el 15 de setembre. JARC considera imprescindible un major esforç pressupostari per atendre les diverses necessitats de mecanització de l'agricultura catalana, incorporant màquines energèticament més eficients.