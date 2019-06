Jaume Fàbrega, nou president de la Cambra de Comerç per unanimitat

La candidatura de consens de l'empresari Jaume Fàbrega va aconseguir el suport de tota la nova Cambra de Comerç de Girona. No hi va haver sorpreses, perquè la seva candidatura de consens és l'única que es va presentar i va rebre l'aval unànime –sense cap vot en contra– de tots els membres del ple.

Durant el seu discurs, Fàbrega va fixar tres grans eixos que marcaran la seva acció de govern durant el mandat que ha començat a caminar: la generació i l'atracció de talent, la internacionalització i la digitalització de les empreses gironines. No s'ha estat de reclamar, també, millores en «el dèficit» d'infraestructures que arrossega la demarcació. La Cambra de Girona és l'última de les tres del territori -després de Palamós i Sant Feliu de Guíxols- que va completar el relleu. Les eleccions han permès renovar fins a dues terceres parts dels 45 membres del ple i incrementar en més d'un 30% la presència de dones. Ara n'hi ha catorze, de les quals cinc formen part del nou comitè executiu.

La Cambra de Comerç de Girona va tancar ahir el cicle electoral, després que la setmana passada ho fessin les dues del Baix Empordà. Va ser un ple de constitució molt marcat per allò que fixa el protocol, durant el qual s'han renovat dues terceres parts dels seus 45 representants.

Trenta membres del ple s'escullen per sufragi (tot i que en aquests comicis no va caldre votar-los perquè hi va haver consens). Deu més venen de les empreses amb més aportació i els cinc restants els nomenen entitats, patronals i sindicats. Els comicis d'aquest 2019 han permès, entre d'altres, incrementar la presència de dones a la Cambra de Comerç.

Després de fer constar que tots els membres del ple ja havien pres possessió -ho van fer telemàticament- va arribar el moment d'escollir tant el president com el nou comitè executiu. No hi va haver sorpreses i, de fet, només s'hi va presentar l'empresari Jaume Fàbrega (que al seu darrere comptava amb una candidatura de consens).

Fàbrega va comptar amb l'aval de tot el plenari i s'ha convertit en nou president de la Cambra de Comerç de Girona per unanimitat. No va rebre cap vot en contra dels 42 que s'han dipositat a l'urna (perquè hi va haver tres dels membres de la Cambra que no van poder assistir a l'acte).

Al seu parlament, Fàbrega va posar l'accent en el fet que avui dia «la força dels països» es mesura «amb el seu teixit empresarial». «Necessitem més empreses per seguir creixent», va subratllar, i va passar a desgranar quins seran els eixos que guiaran la seva acció de govern.

D'entrada, va destacar la necessitat de «generar, atraure i retenir talent», una de les «assignatures pendents» que encara té l'economia de la demarcació. Perquè un dels grans reptes amb què es troben les empreses és el de «trobar persones qualificades per tirar endavant projectes». I per això, Fàbrega va insistir que és «fonamental» impulsar aquest talent des de les escoles, l'FP i la universitat.

Com a segon pilar, el nou president de la Cambra hi va situar la internacionalització i l'obertura de les empreses cap a l'exterior. «Hem fet molt bé els deures, però el mercat d'aquí se'ns queda petit; per això, cal seguir potenciant el lema "De Girona cap al món"», va afirmar. En aquest sentit, Fàbrega va subratllar la necessitat de continuar impulsant les exportacions gironines –l'any passat es van tancar en 5.241 MEUR- i va dir que ja s'està «anant pel bon camí» (perquè entre gener i finals de maig, els certificats que emet la Cambra i que permeten vendre a tercers països s'han incrementat fins a un 14%).

Per últim, com a tercer dels eixos, el president hi va situar la «necessitat» de la digitalització. «És imprescindible que les empreses gironines pugin a aquest carro, per fer-les més competitives i més rendibles», va afirmar.

Fàbrega va tancar el seu discurs fent referència a la manca d'infraestructures que viu la demarcació. «El seu dèficit és un llast massa freqüent en la nostra història», va assegurar. I aquí, va apuntar directament cap a l'Estat. «D'entrada, perquè ja de per si, els pressupostos estan poc dotats; però també perquè després a això s'hi afegeix la manca d'execució», va dir Fàbrega, tot destacant que l'any passat només van gastar-se el 57% de les partides destinades al territori.

I com ja va fer aquest dimecres qui ja és el seu predecessor, Domènec Espadalé, el nou president de la Cambra va tornar a reivindicar l'estesa de l'ample internacional a la terminal del Far-Vilamalla, l'estació de l'AVE a l'aeroport de Girona i l'impuls del corredor mediterrani.



Un fotografia al dia

Per acabar, Jaume Fàbrega va fer valdre la feina del comitè executiu sortint i va agrair el suport que va rebre del ple de la Cambra. «Compto amb tots vosaltres per tirar endavant la nova etapa», va dir. El nou president va tancar el seu discurs subratllant que les eleccions han permès «posar al dia la fotografia» de la Cambra, que reflecteix la realitat productiva de la demarcació (perquè hi tenen presència tant grans companyies com microempreses, s'ha incrementat la presència de dones i el talent júnior va de bracet amb el sènior).

Jaume Fàbrega compta amb un comitè executiu format per dotze membres del ple (dels quals cinc són dones). Durant aquest darrer mandat -que ha arribat a durar nou anys- ha estat vicepresident segon de la Cambra de Comerç de Girona, de la qual n'era president Domènec Espadalé.