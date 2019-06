L'insecticida redueix la vida de les abelles fins a un 50%

Fins i tot quan s'utilitza a un nivell considerat no letal, un insecticida redueix la vida de les abelles fins a un 50 per cent. Els investigadors també van trobar que un fungicida considerat segur per a les abelles va alterar el comportament de les treballadores i les va fer letàrgiques, posant en perill la supervivència de tota la colònia. Els resultats de l'estudi es publiquen en Scientific Reports. L'investigador principal del projecte és Osmar Malaspina, professor de la Universitat de l'Estat de Sao Paulo (UNESP). Diverses espècies d'abelles estan en perill d'extinció a tot el món. El fenomen s'ha observat des de l'any 2000 a Europa i els Estats Units, i almenys des de 2005 al Brasil. A Rio Grande do Sul, l'estat més austral del Brasil, es va reportar la pèrdua d'unes 5.000 colònies, que corresponen a 400 milions d'abelles, entre desembre de 2018 i gener de 2019.

L'estudi va ser realitzat entre 2014 i 2017 per Colmeia Viva, una iniciativa de l'associació de la indústria agroquímica (SINDIVEG), per identificar ingredients actius que podrien estar associats amb la mortalitat de les abelles en els 44 productes que més es van fumigar en cultius en l'estat de São Paulo. Els investigadors van recol·lectar material en 40 municipis de tot l'estat. Treballant amb els apicultors, els agricultors i la indústria agroquímica, van elaborar un conjunt d'accions recomanades per protegir els abellars i fer complir les millors pràctiques en l'agricultura, així com el marge mínim de seguretat quan s'apliquen agroquímics ja esmentats.

Segons els científics, els efectes beneficiosos del programa d'assessoria ara poden ser evidents. Mentre que 5.000 colònies van desaparèixer a Rio Grande do Sul, les pèrdues van ser menors a Santa Catarina i Paraná, els altres dos estats a la regió sud, i encara més baixes a l'estat de São Paulo. «Tanmateix, això no significa que les abelles de São Paulo ja no estiguin en risc pels agroquímics» -assenyala el programa científic. «Estem començant a realitzar proves per mesurar els efectes de l'exposició combinada a l'insecticida i el fungicida en les abelles. Ja descobrim que un fungicida específic no danya les colònies d'abelles quan es polvoritza només, però es torna tòxic per a les abelles quan està associat amb un determinat insecticida. No els mata com ho fa l'insecticida, però altera el seu comportament i posa en risc les colònies». Els ingredients actius investigats van ser la clotianidina, un insecticida utilitzat per controlar les plagues que ataquen el cotó, els mongets secs, el blat de moro i la soja, i la piraclostrobina, un fungicida que s'aplica a les fulles de la majoria dels cultius de grans i fruites, així com als llegums i verdures. «Provem els productes agroquímics perdeterminar la toxicitat en les larves d'abelles i el medi ambient utilitzant criteris rellevants en el sentit que buscàvem nivells realistes, com els que es troben de forma residual en el pol·len de les flors», diuen els experts.

Aquest és un punt important. Qualsevol agroquímic fortament ruixat delma les colònies d'abelles gairebé immediatament. Els investigadors estan estudiant els efectes subtils de la polvorització a mitjà i llarg termini. «El que volem descobrir és com l'acció residual dels agroquímics aplicats, fins i tot a nivells molt baixos, afecta les abelles», expliquen els experts.