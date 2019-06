ada persona reacciona diferent davant les adversitats: alguns prenen actituds positives, superen els obstacles amb valentia i en treuen profit, mentre que altres es queden estancats, presoners de records negatius durant molt de temps. Aquelles persones que aconsegueixen recuperar-se fàcilment, que aprenen dels problemes i mantenen un esperit d'esperança respecte les adversitats, se les considera resilients. El terme resiliència té el seu origen en el camp de la Física, on fa referència a la capacitat d'un cos de recuperar la seva forma original després d'un impacte o deformació. La resiliència en el treball seria la capacitat que ens permet assumir de manera flexible les situacions límit que succeeixin en el nostre entorn laboral. Amb un ritme de feina cada vegada més frenètic i en un ambient d'incertesa i constants canvis, els professionals han de fer front, avui més que mai, a jornades estressants, problemes, imprevistos i novetats que produeixen grans pics d'estrès i posen a prova les nostres capacitats. La resiliència està formada per dos factors: la capacitat de resistir davant la pressió i l'elaboració de comportaments útils i positius per actuar en situacions límit.

Les persones resilients tenen una sèrie de trets que els fan diferents als altres.

? En primer lloc, són molt conscients de les seves capacitats i d'aquelles en les quals destaquen. Alhora, coneixen les seves limitacions i aquelles àrees en les quals no estan còmodes.

? Intenten envoltar-se de persones amb una visió positiva de la vida.

? Els obstacles se'ls prenen com una oportunitat per aprendre i créixer.

? Són perseverants.

? Tenen flexibilitat davant els canvis: saben que els canvis i l'evolució són uns elements necessaris per millorar.

Com ser resilients a la feina?

? Essent conscients de les nostres emocions, sobretot en els moments de tensió. Si ignorem els temors, mai podrem tenir una actitud positiva davant d'ells.

? Essent flexibles amb les opinions dels altres. Ser capaç de practicar l'escolta activa ens evitarà discussions i malentesos.

? Tenint paciència. El frenesí per obtenir resultats a curt termini fa que moltes vegades prenguem decisions precipitades.

En contra de la creença popular, la resiliència no és una qualitat innata de cada persona. Per contra, es tracta d'una habilitat sensible a l'experiència. Com puc millorar el meu grau de resiliència?

? Celebrant els teus èxits. Planteja't metes i objectius realistes, dividits en tasques més senzilles. Revisa el teu progrés cada dia o cada setmana i celebra els teus èxits. Felicita't pel progrés aconseguit. Creant aquest hàbit aprendràs a enfocar-te en les coses positives i no només en els errors i fracassos.

? Intenta veure que els rebutjos no són atacs cap a tu, i aprèn una mica de cada rebuig o error comès. Utilitza els desafiaments per aprendre i cultivar noves habilitats i escull reaccionar bé davant els obstacles que se't presenten.

? Intenta tenir una bona relació amb els teus companys/es. Passaràs gran part del teu dia amb ells, de manera que és clau crear una cultura de cooperació. No només us ajudarà a passar millor el dia, sinó que també podreu recolzar-vos en l'altre, quan es presentin reptes i obstacles.

? Aprèn a controlar l'estrès i els canvis. Practicar el pensament positiu davant les situacions d'estrès t'ajudarà a cultivar la resiliència i a veure les situacions difícils com a oportunitats de creixement

Finalment, una frase per a la reflexió: «En tres paraules puc resumir tot el que he après sobre la vida: continua cap endavant» ( Robert Frost).