Rússia i els Emirats Àrabs, protagonistes de l'Escola d'Estiu de la FOEG

Rússia i els Emirats Àrabs seran els països protagonistes de la VIII Escola d'Estiu de la FOEG, que se celebrarà el 13 de juny al Museu del Suro de Palafrugell. La Patronal ha volgut aquest any fer un pas més i oferir una visió molt àmplia de les característiques polítiques, socials i les diferències interculturals amb aquests dos territoris, amb experts molt destacats i també hi haurà una taula rodona amb empresaris d'Aigua de Sant Aniol, Hohner Automáticos i Frit Ravich que explicaran les seves experiències en exportació.

La VIII Escola d'Estiu Jordi Comas de la FOEG, coorganitzada per la FOEG, l'empresa gironina Tick Translations, de serveis lingüístics i consultoria internacional, i l'Ajuntament de Palafrugell, oferirà un gran nombre de pautes als assistents i també una pinzellada idiomàtica dels Emirats i Rússia.

L'Escola s'ha consolidat com la gran trobada anual empresarial, on es farà també un reconeixement de tres empreses, que se sumarà a les reconegudes en la resta d'edicions, i també es donarà a conèixer un balanç dels projectes de la Patronal.

La trobada, sota el lema «Liderar en un món global, negocis internacionals: el cas de Rússia i Emirats», ha escollit com a protagonistes els països que van escollir les empreses assistents l'any passat a l'Escola d'Estiu. El 2017 l'Escola d'Estiu es va centrar en Austràlia, l'Índia i França, i l'any passat, en Japó, Alemanya i Colòmbia, amb l'objectiu d'oferir eines per exportar amb èxit i superar les barreres interculturals, i aquest any es convertirà en un espai per conèixer aquestes diferències i a més disposar d'un gran nombre d'informació des de perspectives molt àmplies.



Els obstacles i les diferències

A la VIII Escola d'Estiu s'oferiran tots els detalls de quins són els obstacles a l'hora de negociar i les diferències que cal tenir en compte i també informació molt detallada perquè les empreses puguin incrementar cada cop més les probabilitats de poder introduir els seus productes a l'exterior i potenciar les relacions, superant el fre que pot comportar no conèixer a fons una determinada cultura.

L'Ajuntament de Palafrugell continua apostant perquè l'Escola es mantingui al municipi on va néixer i un any més li dona suport. Com diu el regidor Albert Gómez «acollir l'Escola d'Estiu representa mantenir una relació estreta amb la FOEG i el sector econòmic gironí, així com continuar homenatjant la memòria i el llegat de la figura d'en Jordi Comas. Iniciatives d'aquest tipus situen Palafrugell en el mapa del coneixement i de la reflexió al voltant de la promoció econòmica», va dir.

La trobada oferirà les pautes més importants per liderar en un món global. A la segona part de la jornada es farà un reconeixement a una empresa de llarg recorregut i a dues empreses que han estat casos d'èxit, que se sumaran als reconeixements que ha fet la FOEG al món empresarial en les anteriors edicions. També es farà un agraïment a les empreses i empresaris que han participat aquest curs en el projecte Jo de gran vull ser com tu que la FOEG ha impulsat, conjuntament amb Acció, per quart any consecutiu, que té el suport de la Diputació de Girona i que ha comptat un cop més amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament.