El comercial, el perfil més buscat

Eterna opció de futur. Més de 60 empreses i prop de 200 entrevistes són un bon balanç per considerar que el VI Networking d'Ocupació Professional dels agents comercials gironins es va cloure amb èxit. L'objectiu és fer créixer els negocis dels professionals de la venda, que són en bona part agents autònoms multicartera. També s'hi van apuntar joves que veuen en el camp de la venda una oportunitat laboral.

Vendre segueix essent l'essència de tot negoci. Per això, en temps de recerca de noves oportunitats, el VI Networking d'Ocupació Professional dels agents comercials gironins clou amb èxit de convocatòria.

La jornada, que ha posat en contacte empreses que busquen professionals de la venda per comercialitzar els seus productes o serveis amb agents comercials que busquen noves representacions, es va celebrar dijous al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.

Hi van participar més de 60 empreses, nacionals i estrangeres, i s'hi van realitzar prop de 200 entrevistes. L'objectiu de la trobada, organitzada pel Col·legi d'Agents Comercials de Girona i Comarques, és fer créixer els negocis dels professionals de la venda, que són en bona part agents autònoms multicartera. També s'hi van apuntar joves que veuen en el camp de la venda una oportunitat laboral.

Els sectors d'activitat presents van ser diversos: alimentació, assegurances, comerç, consultoria i serveis financers, cosmètica, decoració i interiorisme, e-commerce, farmàcia, indústria i enginyeries, immobiliari, neteja, telecomunicacions, salut i benestar, i vinícola, principalment. A més i com a novetat, la jornada professional va comptar amb experts en diferents àmbits que van oferir assessorament personalitzat als candidats que ho van sol·licitar. Entre d'altres, els espais més sol·licitats van ser els d'assessorament en tècniques de vendes i negociació, productivitat, lideratge i comunicació; assessorament en processos d'internacionalització, assessorament en l'ocupació -dirigit especialment a joves-, ajuts a la contractació i servei d'atenció individualitzada en assumptes fiscals i laborals. També hi va haver un espai d'adquisió i venda d'empreses.

El Networking d'Ocupació Professional va comptar en aquesta edició amb la participació activa de la patronal catalana de la pime i els autònoms, PIMEC, la xarxa Enterprise Europe Network del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, que hi va ser present amb una selecció important d'ofertes europees, la Cambra de Comerç de Girona, la xarxa Eures, amb ofertes comercials dins l'àmbit transfronterer català i França, el Servei d'Ocupació de Catalunya, i l'agència Acció del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

El president del col·legi gironí, Josep Burgas, representant també del Consell de Col·legis d'Agents Comercials de Catalunya, destaca que el professional de la venda és un dels perfils més buscats per les empreses i que les plataformes exclusives de la col·legiació especialitzades en l'oferta i selecció de professionals del sector comercial són un dels serveis col·legials que més interessa, tant a les empreses com als professionals del sector.

Segons l'últim estudi recollit pel Consell General de Col·legis d'Agents Comercials d'Espanya (Guia del Mercat Laboral 2019 de Hays Espanya) les professions més demandades són els professionals comercials amb experiència, al costat dels enginyers industrials i les relacionades amb les tecnologies de la informació. La demanda de professionals en el sector de les vendes ha augmentat un 40% en l'últim exercici, segons la consultora de recursos humans.

Els perfils més demandats i els més cotitzats del mercat de treball espanyol aquest 2019 són molt diferents per la seva formació i especificitats, però tenen un denominador comú: ser estratègics per als sectors que els reclamen. Spring Professional, consultora del Grup Adecco, ha actualitzat el seu informe d' Els més buscats i destaca les figures key account manager i director comercial com dos dels perfils més cotitzats per la seva capacitat per impulsar les vendes.



Caiguda de l'atur

D'altra banda, l'últim Informe de l'Observatori del Mercat de Treball que publica cada any el Servei Estatal d'Ocupació (SEPE) del Ministeri de Treball informa que l'any passat es van fer 109.149 contractes en l'ocupació d'agents i representants del comerç, que van donar feina a 93.867 persones a tot l'estat espanyol, la qual cosa representa un increment del 2,34% respecte l'any anterior. A més, l'atur en aquesta ocupació, segons el document, ha caigut de manera dràstica. El SEPE ha anotat una caiguda de la desocupació entre els agents i representants de comerç d'un 7,5% en relació amb l'any anterior. Es tracta de contractes en règim general, als quals cal sumar el nombre de contractes d'agència per a professionals autònoms dedicats a la venda.