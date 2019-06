El G-20 evita demanar una solució als conflictes comercials entre països

El G-20 de ministres d'Economia i Finances reunit a Fukuoka (Japó) va reconèixer la intensificació dels conflictes comercials, en particular el que mantenen els Estats Units i la Xina, però es va abstenir de demanar obertament una solució urgent. El comunicat -que només podia aparèixer amb el consens unànime dels participants- es va resoldre a l'últim moment després de suprimir-se una frase continguda a l'esborrany inicial en què es demanava la fi de la guerra comercial que emprenen des de fa mesos els dos països.

«El creixement global sembla estabilitzar-se, i les projeccions generals apunten que agafarà ritme moderat aquest any i part de 2020. No obstant això, segueix sent baix i amenaçat per tendències baixistes. El més important: les tensions comercials i geopolítiques s'han intensificat. Seguirem prenent mesures per fer front a aquests riscos», establia el comunicat.

Els participants a la reunió es van comprometre a recopilar una normativa comuna per a l'any que ve amb l'objectiu de tancar qualsevol buit legal que puguin emprar corporacions com Facebook i Google per evadir impostos, incrementar la transparència i facilitar el desenvolupament sostenible de les infraestructures arran del massiu projecte de la nova ruta de la seda, en què la Xina està endeutant els països que travessa.

L'eliminació del paràgraf es va produir a petició dels Estats Units, segons fonts de la reunió, per no enterbolir encara més la tensa relació que mantenen amb la Xina en aquest àmbit. També es va eliminar una porció que avisava que el conflicte entre els dos països estava afectant negativament el creixement global. En el seu lloc, es va constatar que els Estats Units i la Xina pretenen resoldre el conflicte entre ells. De fet, el secretari del Tresor dels Estats Units, Steven Mnuchin, va anunciar que tractaria properament assumptes comercials amb el governador del Banc Central de la Xina, Yi Gang, i va avançar que les principals converses sobre la disputa comercial es produiran a finals d'aquest mes a la cimera entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg xinès, Xi Jinping.

En aquest sentit, els països del G-20 van constatar que el creixement global «s'està estabilitzant», amb la previsió d'una «recuperació moderada» a partir del segon semestre del 2019, i van acordar seguir treballant per a una fiscalitat internacional «justa, sostenible i moderna», segons el Ministeri d'Economia i Empresa. A la reunió hi va acudir la ministra espanyola d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño.