«El lideratge femení fa que hi hagi millors relacions interpersonals a les empreses»

Cèlia Corominas participarà en la jornada eWoman Girona el pròxim 13 de juny. En la seva ponència, que porta per títol «Promoció de la diversitat a l'empresa», compartirà la seva historia vital i professional per tal de poder ajudar a altres dones.

Hi ha poques dones en el sector financer?

En els darrers anys hi ha hagut una incorporació massiva de la dona a la universitat i al mercat laboral que ha fet canviar les coses. Les xifres ho demostren: a CaixaBank, amb dades de 2018, el 53,8% de la plantilla eren dones i el 39,9% ocupaven posicions directives (amb càrrec de sotsdirectores o superior). Aquestes són xifres positives si tenim en compte que el percentatge de dones directives a Espanya és del 27% i a la Unió Europea, del 26%. A les comarques de Girona, el 65% de la plantilla de CaixaBank està formada per dones.

I quina és la situació si ens referim a càrrecs d'alta direcció?

En aquest àmbit diria que com a sector tenim deures pendents. Hem de continuar treballant per aconseguir una major presència de dones als consells d'administració i en posicions d'alta direcció. Malgrat que les dones a Espanya són majoria a les pedreres del talent, el 58% d'estudiants a la universitat, només representen el 19% en els Consells d'Administració i l'11% en els comitès executius.

Per què és important que hi hagi més dones en el sector financer?

Diversos estudis han confirmat els beneficis que la diversitat aporta a les empreses. Segons McKinsey, les empreses que tenen equips directius amb més dones tenen un 21% de probabilitats d'obtenir més beneficis que les que estan més mal posicionades en diversitat. La diversitat fa les empreses més rentables i aporta beneficis al conjunt de la societat. D'altra banda, el model femení trenca amb el lideratge masculí i tradicional, basat en la competició, jerarquia, control i racionalitat. El model femení és més intuitiu i té un enfocament més horitzontal, basat en la col·laboració, empatia, sensibilitat o consens. Això fa que hi hagi unes millors relacions interpersonals.

Què és necessari perquè el canviï sigui real?

Cal que les empreses aprofundeixin en l'aplicació de polítiques actives que integrin la diversitat en l'estratègia de la companyia i que impliquin tots els nivells de l'organització. El marc regulatori és una palanca important per impulsar la igualtat de gènere a les empreses amb eines que facilitin la informació i la transparència. A Europa en tenim diversos exemples: el Govern del Regne Unit obliga per llei que les empreses amb més de 250 empleats publiquin dades referides a la mitjana dels salaris d'homes i dones. A Alemanya, les empreses de més de 200 treballadors també han d'informar sobre els salaris. I a Islàndia s'apliquen sancions econòmiques en el cas que les empreses no certifiquin que ofereixen els mateixos salaris a feines amb la mateixa categoria.

Existeixen desigualtats salarials per gènere dins de la indústria financera?

Desconec la realitat de les altres empreses però puc parlar de CaixaBank. En els anys que fa que hi treballo mai he vist cap signe de desigualtat. Al contrari, l'empresa valora les capacitats, l'actitud i aplica el mateix barem salarial a feines amb la mateixa categoria. Ho intuïa com a empleada d'oficina i ho constato ara com a directora d'Àrea de Negoci, càrrec que em fa responsable de la gestió d'un equip de 90 persones a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès. Un equip, per cert, que en un 74% està integrat per dones.

S'ha trobat amb algun impediment en la seva trajectòria professional pel fet de ser una dona?

No, no m'he trobat cap impediment per motiu de gènere. He hagut de treballar i lluitar com els meus companys homes. La meva experiència és que amb treball, esforç, compromís i bona actitud es poden assolir les fites que les dones ens marquem.

La gent continua sorprenent-se que una dona ocupi un alt càrrec?

La societat ha evolucionat força en els darrers anys en l'àmbit de la diversitat i malgrat que encara perviuen les desigualtats, crec que s'ha normalitzat el fet que la dona pugui accedir a llocs d'alta direcció. En la meva carrera professional no he vist que la gent se sorprengui.

Com compagina la vida familiar i professional?

Per mi és bàsica la complicitat i coordinació amb el meu marit per tal d'arribar a tot arreu. També és important que siguem capaços de trobar un espai per a nosaltres mateixos que ens permeti mantenir les piles sempre ben carregades. Si tenim clars els objectius i les prioritats es tracta de planificar-se bé i encaixar totes les peces.

De quina forma contribueix CaixaBank a promoure la igualtat laboral?

Integrant la diversitat en la cultura de l'empresa i involucrant en els plans d'igualtat tota l'organització, començant pel CEO i l'alta direcció. El pla de diversitat, que incorpora mètriques objectives i seguiments de la seva evolució per mesurar els avanços i facilitar la transparència, contempla l'empoderament de la dona mitjançant programes de formació específics a l'IESE i ESADE; auditories salarials externes que vetllen per la igualtat retributiva; la implantació de ternes amb visió de diversitat en els procesos de promoció directiva, l'elaboració d'un Manifest de la Diversitat que recull els 5 grans compromisos de CaixaBank en aquest àmbit i la publicació de la Guia de la Comunicació Igualitària. En l'àmbit intern m'agradaria destacar el programa de mentoring femení, que promou que directives de l'entitat assessorin altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional.

Què és l'eWoman?

És un esdeveniment que vol servir d'altaveu per mostrar els casos d'èxit de dones que han destacat per la seva trajectòria professional i lluita en diferents entorns de l'actualitat. Està concebut per servir de motivació i inspiració a altres dones i enfortir la imatge de la dona d'avui. Aquesta és la segona edició. L'acte se celebrarà el 13 de juny al Palau de Congressos de Girona de 9.30 h a 13.30 h i comptarà amb les ponències de dones de l'àmbit empresarial, una sessió de coaching i l'entrega dels premis eWoman Girona 2019. Les inscripcions són gratuïtes, però cal registrar-se a www.ewoman.es.

Qui l'organitza?

Diari de Girona i Prensa Ibérica organitzen eWoman amb el patrocini de La Lliga, la Universitat de Girona, Oliva Motor, Fibracat i Endesa; impulsat per CaixaBank amb la col·laboració de Dermika, Palazzo Woman, l'Ajuntament de Girona, Prat Sàbat, Giah i l'Associació Gironina d'Empresàries.

Hi ha premis?

Sí, al final de la jornada, es lliuraran tres reconeixements a tres dones eWoman de la zona: eWoman 2019 Negoci Online, eWoman 2019 Trajectòria professional by CaixaBank i eWoman 2019 Mèrit esportiu by LaLiga.