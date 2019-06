L'oli d'oliva Clos de la Torre de Rabós arriba a la Xina

L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre de Rabós d'Empordà començarà a vendre's a la Xina. És el primer cop que aquest producte, d'alta gamma, s'introduirà als comerços d'aquest país asiàtic. El celler treballa des de fa dos anys per introduir-se a l'extrem orient.També tenen previst fer arribar el producte al llarg d'aquest any a la ciutat xinesa de Macau.

L'empresa ha participat a la fira Hofex, líder en alimentació i hostaleria, que s'ha celebrat a Hong Kong recentment i ja té a punt la primera comanda al país asiàtic. És una de les p​lataformes de contacte comercial més imporants per al sector agroalimentari a Àsia, i amb especial influència al Sud-est asiàtic. És una fira exclusiva professional i una porta d'entada al mercat xinès.

El gerent de Clos de la Torre, Martí Clos, explica que el mercat de l'oli d'oliva a Hong Kong està en creixement, "creix l'interès pels productes de qualitat i saludables com ara l'oli d'oliva", tot i que el seu consum encara és reduït perquè a la cuina local se n'utilitzen d'altres, sobretot vegetals i de llavors. Actualment, l'estat espanyol, juntament amb Itàlia, és el principal proveïdor d'aquest tipus d'oli en aquesta zona.

Oleícola de l'Empordà, que produeix l'oli Clos de Torre, l'elabora exclusivament amb les olives de les finques que tenen a Garriguella, Rabós d'Empordà, Espolla i Peralada.

Una collita rècord

L'empresa preveu precisament per aquest any una collita rècord, ha explicat el gerent.

L'estat de floració de les oliveres degut a les pluges de l'hivern fa preveure una recollida rècord i de més qualitat amb més de 200.000 quilos d'olives, 50.000 més que l'any passat.

Actualment, venen a països del nord d'Europa com Dinamarca i el Regne Unit però també arriben fins als Estats Units, a través de la cadena d'aliments de luxe Zibgerman's Delicatessen de Michigan. També està treballant per exportar al centre d'Europa, en països com Àustria i Alemanya, i manté contactes amb Filipines, Singapur, Dubai i Doha. A més, tenen en el punt de mira el Japó o Corea del Sud.



Un producte d'alta gamma

L'empresa produeix un oli de gamma alta i un altre de consum de proximitat. A més, elaboren olivada d'olives verdes i negres, melmelada d'olives i mel, i oli ecològic. Aquests productes van adreçats a mercats gourmet, botigues especialitzades i establiments de restauració. "Els consumidors valoren cada vegada més els olis de qualitat perquè són exquisits i aporten a qualsevol plat, cru o cuinat, uns aromes i sabors únics", afirma Clos.

L'oli verge extra s'elabora amb tres varietats d'olives: l'argudell (autòctona de l'Empordà), la picual (d'origen andalús) i la frantoio (de la toscana italiana).

Llarga tradició en el món de l'oli

L'empresa, propietat d'una de les famílies de més tradició oleícola de l'Empordà, va iniciar la seva trajectòria moderna fa vint anys i el seu gerent representa la quarta generació. L'any 2011 van construir un celler a Rabós d'Empordà, unes instal·lacions que permeten elaborar el producte de forma artesanal.



Nombrosos reconeixements i premis

El seu oli verge extra, a més, compta amb nombrosos reconeixements i premis. Entre ells, la medalla de plata de Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition dels Estats Units o la medalla de plata en un concurs de Cannes. També ha rebut en diverses ocasions el Prestige Gold, un dels màxims guardons del concurs internacional TerraOlivo, a Jerusalem.

El gerent de l'empresa, Martí Clos, destaca que "aquests guardons tenen una doble funció: per un costat, introduir-nos cada vegada més en els mercats internacionals i, per l'altre, ens estimulen a continuar fent la feina ben feta?.