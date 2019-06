Una associació a la capital de la Garrotxa que segueix creixent i que supera ja el centenar de socis

L'Associació catalana d'innovació del sector carni porcí es va crear el 2008 i per primer cop ha arribat als 101 socis. D'aquest total, 86 són empreses de tot Catalunya i la resta són institucions com ara centres de recerca, universitats, associacions professionals o cambres de comerç. Una de les seves funcions és la de compartir i donar a conèixer els processos innovadors amb la idea d'«engrescar» els empresaris a incorporar-les o animar-los a seguir investigant per avançar en el camp de la innovació. «Seguim creixent i cada cop les empreses hi creuen més», afirma Casas. Pel que fa a l'estructura, tenen previst incorporar una persona més a l'associació i arribar als quatre treballadors. Quant al volum de negocis de les empreses associades, calculen que durant el 2017 van generar més de 4.300 milions d'euros (MEUR) amb facturació agregada i van donar feina a 17.000 treballadors. Ahir van celebrar l'assemblea general ordinària al restaurant Font Moixina d'Olot. La seu de l'associació es troba a la capital de la Garrotxa.