El nombre d'empreses dissoltes cau un 13% a Girona durant el 2019

Les comarques gironines han registrat una caiguda de les dissolucions de societats mercantils d'un 13% fins al mes d'abril respecte al mateix període de 2018. El nombre de noves societats mercantils que es van dissoldre es va quedar en 224 empreses en el primer quadrimestre de l'any, al mateix temps que les constitucions empresarials es van reduir un 7,2%, fins a totalitzar 552, segons les dades difoses de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Durant el mes d'abril, 31 de les empreses dissoltes van ser de manera voluntària mentre que quatre més van ser per fusió.

Pel que fa a Catalunya, un total de 140 societats mercantils es van dissoldre l'abril passat, un 6,9% més que en el mateix mes de l'any anterior. La taxa està per sota de l'estatal, que es va situar en un 8,3%, amb 1.609 societats dissoltes.

D'altra banda, a Catalunya es van crear 1.696 noves societats, un 4,8% més que l'any anterior; mentre que la tendència estatal va ser a la baixa amb 8.681, un 1,5% menys. Catalunya es va situar com el segon territori amb més creació d'empreses, per darrere de la Comunitat de Madrid, on se'n van crear 2.138. Del total de dissoltes a Catalunya, 80 ho van fer voluntàriament i 18 per fusió.

El nombre de societats mercantils creades a Catalunya a l'abril va ser de 1.696, un 4,8% més que en el mateix mes de l'any anterior, mentre que es van dissoldre 140 empreses, un 6,9% més.

Segons l'estadística, un total de 506 empreses van realitzar una ampliació de capital durant el mes d'abril a Catalunya, amb un total de capital subscrit de 251,646 milions d'euros. De les empreses que van tancar les seves portes, 80 ho van fer de manera voluntària, 18 per fusió i 42 per altres causes.

En el conjunt d'Espanya, es van crear a l'abril 8.681 societats mercantils, un 1,5% menys que en el mateix mes de 2018, i es van dissoldre 1.609 empreses, un 8,3% més.

A l'Estat, el capital subscrit per a la constitució de les noves societat va superar els 246 MEUR, el que suposa un descens anual del 43%. El capital mitjà subscrit va ser de 28.426, un 42,1% menys en comparació amb el mateix mes del 2018. A banda de les noves creacions i les dissolucions, un total de 2.440 societat mercantils van ampliar capital, amb un capital mitjà de 1.672 MEUR, el que significa un 28,6% menys.

Per a la constitució de les 8.681 empreses creades a l'abril es van subscriure més de 246 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 43% respecte al mateix mes de 2018.