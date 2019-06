Gualta Blayvet celebra 20 anys al servei del porc

L'empresa Blayvet va celebrar el seu vintè aniversari envoltada d'especialistes i clients per analitzar el sector del porcí. En l'acte hi van participar des de responsables d'Hipra a especialistes de Càrniques Juià. La societat, amb seu a Gualta, és una empresa familiar amb més de 20 anys d'experiència dedicats al servei del porc. L'activitat va començar el 1999 i fins avui s'ha dedicat a oferir un acurat servei als seus clients. Blayvet disposa de granges pròpies i d'integració, on prova tots els productes que comercialitza. Amb forta presència a la zona, Blayvet enfoca una part del negoci centrada en la producció de porcí.L'empresa diversifica l'explotació en granges destinades a mares, transició i engreixos. També disposa d'una granja centrada a proves d'on n'obté dades i resultats.El principal objectiu de Blayvet és oferir un servei de qualitat als seus clients amb un tracte personal i proper.clare eloqui possent.