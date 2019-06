L'eWoman Girona, a punt per demà

eWoman és un esdeveniment que vol servir d'altaveu per mostrar els casos d'èxit de dones que han destacat per la seva trajectòria professional i lluita en diferents entorns de l'actualitat. Està concebut per servir de motivació i inspiració a altres dones i enfortir la imatge de la dona d'avui. Aquesta és la segona edició. L'acte se celebrarà demà al Palau de Congressos de Girona de dos quarts de deu del matí a dos quarts de dues del migdia i comptarà amb les ponències de dones de l'àmbit empresarial, una sessió de coaching i l'entrega dels premis eWoman Girona 2019. Les inscripcions són gratuïtes i cal registrar-se a www.ewoman.es.

Diari de Girona i Prensa Ibérica organitzen eWoman amb el patrocini de LaLiga, la Universitat de Girona, Oliva Motor, Fibracat i Endesa; impulsat per CaixaBank amb la col·laboració de Dermika, Palace Woman, l'Ajuntament de Girona, Prat Sàbat, Giah i l'Associació Gironina d'Empresàries.

Al final de la jornada, es lliuraran tres reconeixements a tres dones eWoman de la zona: eWoman 2019 Negoci On-line; eWoman 2019 Trajectòria professional by CaixaBank; eWoman 2019 Mèrit esportiu by LaLiga.