«És una oportunitat perquè les dones ens visibilitzem i siguem font d'inspiració»

Quan va ser nomenada directora general de Societat Digital de la Generalitat i va haver d'explicar quines eren algunes de les seves funcions, com ara fer de Catalunya una societat digital, Joana Barbany ja va apuntar la necessitat que hi hagi més dones treballant en el món de les noves tecnologies. Es confessa «una incondicional de la presència de les dones en tots els sectors, especialment en el tecnològic, ja que la situació és preocupant»

Quan era petita, què volia ser de gran?

Jo volia ser la dona del temps de TV3.

Quins estudis té i quins van ser els inicis de la seva trajectòria professional?

Vaig estudiar Empresarials, després Periodisme i després vaig fer un màster de Comunicació empresarial i tecnologies digitals a la Universitat Pompeu Fabra. Vaig començar en una empresa com a becària amb un exprofessor de la Pompeu, fent anàlisi de webs per fer informes i després vaig anar a parar a una productora.

Quins han estat els reptes principals que ha tingut a la seva vida professional?

El principal repte ha estat combinar el fet de ser mare de quatre criatures amb treballar.

Què o quina persona ha estat per a vostè una gran inspiració? Quina dona ha estat una gran inspiració?

En l'àmbit personal m'inspira el meu avi i professionalment, la Mercè Conesa (alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, expresidenta de la Diputació de Barcelona i presidenta del Port de Barcelona) i la meva mare.

Què li diria a una dona que té ganes de començar un projecte nou?

El primer que li diria, claríssimament, és que ella no és la que s'ha de posar els límits. És a dir, que no s'autolimiti, sinó que els límits els els posarà l'entorn. L'important és tirar endavant, i que en tot cas el temps et posa al seu lloc.

S'ha trobat alguna dificultat durant la seva trajectòria professional pel fet de ser dona?

Sí, amb els temes dels embarassos i les baixes maternals pel fet de tenir fills petits.

En el seu entorn laboral, sol estar envoltada de més homes o de més dones?

Bàsicament estic envoltat d'homes. Depèn del nivell en què et trobes. Si estàs a direcció o no i depèn del sector en el qual et trobes. En el sector tecnològic i en càrrecs de direcció hi ha molt poques dones.

Per què dona suport a l'eWoman Girona?

Perquè cal que les dones ens visibilitzem i demostrem que som capaces de fer moltes coses. Veure dones que són com tu, que tenen projectes i que tenen reptes i que els tiren endavant pot ser una font d'inspiració. És important veure que és possible i que no pel fet de ser dona tens límits. És important visibilitzar-nos i que ens coneguem.

L'eWoman Girona, a punt per demà

eWoman és un esdeveniment que vol servir d'altaveu per mostrar els casos d'èxit de dones que han destacat per la seva trajectòria professional i lluita en diferents entorns de l'actualitat. Està concebut per servir de motivació i inspiració a altres dones i enfortir la imatge de la dona d'avui. Aquesta és la segona edició. L'acte se celebrarà demà al Palau de Congressos de Girona de dos quarts de deu del matí a dos quarts de dues del migdia i comptarà amb les ponències de dones de l'àmbit empresarial, una sessió de coaching i l'entrega dels premis eWoman Girona 2019. Les inscripcions són gratuïtes i cal registrar-se a www.ewoman.es.

