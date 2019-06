el perfil Valora estar en família, la lectura i evita les compres compulsives

Jaume Fàbrega admet que ha hagut d'aprendre a conciliar-se amb la seva dona, amb qui gaudeix de les passejades per Girona.

Data i lloc de naixement.

El 21 de febrer de 1956, a Salt.

Què és el que millor sap fer?

Treballar en equip. M'agrada.

I el que pitjor se li dona?

Haver de repetir les coses moltes vegades.

Algú a qui admiri?

El meu pare. Admiro més la gent que és bona persona més que la intel·ligència. Ser bona persona és una elecció, la intel·ligència et ve donada.

Què o qui està sobrevalorat?

Hi ha moltes coses que ho estan.

Quantes hores treballa al dia?

Moltes.

On és quan no treballa?

Passejant per Girona amb la meva dona.

Viu enganxat al seu telèfon mòbil?

No. Els meus fills estan enganxats. Jo el porto sovint en silenci.

Se sap algun número de la seva agenda de memòria?

Sí, els de la família.

No pot viure sense...?

La família.

Reserva una mica de temps per estar sol amb vostè mateix?

Reservar com a tal, no, però m'agrada estar sol.

La conciliació és cosa de dos?

Sí. I és una cosa que s'educa mútuament. A mi m'han educat, i no a l'escola. A l'escola no ens educaven sobre això.

Esculli un llibre.

Ètica a Nicòmac, d'Aristòtil. L'hi recomano.

Una cançó.

Moltes. M'agrada Viatge a Ítaca.

Una pel·lícula.

En diria de velles. No soc gaire cinèfil. Soc més de llegir.

El millor moment del dia.

Quan arribo a casa al vespre.

Se sent un privilegiat?

I tant. Tots som uns privielgiats, vostè també.

Què és el diner?

Una cosa necessària que permet fer transaccions.

Quina cosa compraria si hagués de gastar 300 euros aquesta mateixa tarda?

Són molts diners per gastar-los de cop en una cosa supèrflua.

Per què cal pagar impostos?

Per poder tenir carreteres, hospitals, escoles, etc.

Per quina causa es manifestaria?

Em manifesto poc. Ho he fet per Catalunya, però no soc gaire de manifestacions.

Què està a punt de desaparèixer per sempre?

Hi ha moltes coses que van desapareixent cada dia i que mai més farem servir.

«Carpe diem» o el millor encara ha d'arribar?

Hem de gaudir del moment però treballar sempre pel demà.

Com vol que el recordin?

Que els vaig ajudar.