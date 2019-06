Condemnen Deliveroo a readmetre nou «riders» acomiadats

El jutjat social 31 de Barcelona ha condemnat l'empresa Roofoods Spain, la marca comercial de la qual és Deliveroo, a readmetre nou repartidors acomiadats i a abonar-los el sou deixat de percebre des d'aleshores, tot això per apreciar vulneració dels seus drets fonamentals. La sentència estima en part les demandes promogudes per deu repartidors d'aquesta plataforma digital de repartiment de menjar a domicili, encara que en un cas no aprecia existència d'acomiadament. El jutge condemna Deliveroo a abonar a nou dels demandants un total de 6.251 euros a cadascun per vulneració de drets fonamentals, i a abonar-los quantitats que van des dels 123 als 628 euros per liquidació de vacances pendents. La sentència declara la nul·litat dels acomiadaments amb efectes des de finals de juny del 2017, en dos casos, i amb efectes des del 8 d'agost del 2017 als cinc restants.