En directe: eWoman Girona

L'Auditori de Girona acull avui la segona edició de l'eWoman Girona amb l'objectiu de servir d'altaveu per mostrar els casos d'èxit de dones que han destacat dins la seva trajectòria professional i que lluiten en diferents entorns d'actualitat. Organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica, l'acte està patrocinat per LaLiga, la Universitat de Girona, Oliva Motor, Fibracat i Endesa; impulsat per CaixaBank amb la col·laboració de Dermika, Palace Woman, l'Ajuntament de Girona i Prat Sàbat.