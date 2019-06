«Sense el 50% de la tripulació no arribarem a bon port o farem més volta»

L'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) va néixer l'any 1994 per tal de donar suport i promoure el desenvolupament ple de la dona en la seva condició d'empresària, professional o directiva. La visió i participació de la dona en una nova manera d'entendre la societat la farà més dinàmica, productiva i pròspera.

Quin balanç fa de la segona edició de l'eWoman Girona?

Realment la meva valoració personal és molt positiva. Totes les ponents m'han aportat coses molt importants: les seves vivències i les seves emocions. I la seva força a l'hora del canvi com la seva concepció professional. Això m'ha fet adonar que tot allò que reps de la gent del teu costat et pot motivar, t'ajuda i et dona la força necessària per saber que, sigui el que sigui que facis, hi ha altra gent que et pot aportar la seva expertesa i et pot ajudar a fer el camí.

Si hagués de triar la clau més important d'aquesta edició, quina diria que és?

La meva valoració de per què ha d'existir encara un eWoman és que la societat no s'ha adonat que som el 50% d'una tripulació. Sense aquest 50% de la tripulació no arribarem a bon port. O bé, si arribem, arribarem fent més volta que si ho féssim conjuntament. El que m'he endut de tot això és que està bé que existeixi, que està bé que les dones entenguem que no ens hem d'estar contínuament exigint ni contínuament demostrant perquè això ens autolimita, perquè suposa un sobreesforç i això no toca. L'experiència que cada dona pot aportar en qualsevol espai de vida és absolutament important sense cap mena d'exigència per part d'una mateixa. Seria bo que, dintre d'aquesta jornada d'homes i dones, els homes s'adonessin de qui pot ser realment el seu company de viatge, en l'àmbit empresarial...

De què se sent més orgullosa de l'Associació Gironina d'Empresàries?

Del que em sento molt orgullosa és que l'objectiu principal l'hem mig assolit, no del tot però ja tenim presència en llocs de presa de decisió econòmica, cosa que vol dir que se'ns escolta. Però l'Associació per a mi és la meva família. És on trobo amigues, companyes, persones amb molta qualitat, que m'aporten molta saviesa i que em fan tirar endavant. L'associació sento que forma part de mi i que jo soc part d'ella. L'orgull que tinc és que hi ha dones amb molt de poder personal que hi posen temps i que comparteixen les seves experiències.

S'han trobat alguna dificultat afegida durant la trajectòria de l'associació pel fet de ser dones?

D'entrada, la primera cosa és que molts es preguntaven perquè havia d'existir una associació de dones empresàries. La primera cosa que ens qüestionava era si calia. És una pregunta que se m'ha fet molts anys. Com si ens limitéssim pel gènere, però no és aquesta la història. La meva resposta sempre ha estat la mateixa. No ens volem separar del conjunt. La fem perquè la nostra visió no és la mateixa avui. I d'aquí uns anys espero i desitjo que aquesta associació no hagi d'existir i que pugui ser una reunió d'amigues, no una associació reivindicativa.

Quines són les principals diferències entre una dona empresària i un home empresari?

La diferència que més m'ha copsat és que una dona empresària té moltes facetes durant el seu dia. Això fa que la seva presència sigui molt difícil en un acte. En qualsevol cosa que organitzis oberta a tothom, sempre hi ha més homes que dones. És complicat que hi assisteixin les dones. És complicat perquè en el seu dia a dia tenen moltes facetes, moltes feines que les dones ens hem atribuït, i això implica no sortir a la foto dels actes. Recordo que es va fer un estudi i, de les 160 associades que som, el 70% no participa en cap acció, però tenen la necessitat de pertinença. El seu temps intenten gaudir-lo amb la família o en el lleure perquè ja saben que hi ha un motor que va treballant. En canvi, veuràs una reunió d'homes i tenen un altre format de funcionament més tradicional que costa molt de transformar.

Què els diuen a les dones quan entren per primer cop en contacte amb la seva associació?

L'associació per a vosaltres és un coixí, un espai de creixement, de compartir, de fer negoci, de fer sinergies. Tot això ho dona l'AGE. En definitiva en qualsevol problema tenen un ventall de professionals al seu costat que pot ajudar-les, en poden néixer nous negocis o noves aliances. El coneixement que es pot rebre de totes aquelles coses que potser no hem fet bé i hem hagut de repetir ja no cal que el repeteixin. Es tracta de la universitat de la vida i de la professió.