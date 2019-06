Aprendre a alliberar-se de l'estrès deixant de sabotejar-se

En la segona part de la jornada eWoman Girona 2019, les i els assistents es van convertir en protagonistes. Després de la pausa per al cafè, tothom torna a la sala petita de l'Auditori. Els rep un so estrident, de telèfons, timbres, trànsit intens, cridòria... ordres i contraordres, pensaments en veu alta. Al cap d'un minut, de forma sobtada, sorgeix el silenci. Els coachs han preparat, per a eWoman, una activitat plena de nous aprenentatges de consciència d'un mateix, del propi cos, de la ment i de la respiració. Una sessió de relax absolut, d'aturar-se a pensar, de reflexionar.

Usoa Arregui, Alfredo Julià i Ignacio Alonso, professionals de Cambyo Coaching, donen la benvinguda als assistents en un ambient d'estrès i descontrol, i els demanen que, en un minut, escriguin tot allò que creuen que han de fer quan es troben en un context com aquell, de soroll insuportable, frenètic.

«Penseu què és allò que heu sentit escrivint tot el que heu de fer fins al final del dia. Penseu quina és l'emoció que se us activa amb aquest exercici», comenten els coachs, i, tot seguit, conviden el públic a entrar en un web ( www.menti.com), a través del mòbil, a anotar un codi i a escriure la paraula que millor descriu allò que senten.

En temps real, apareixen en una pantalla els sentiments del públic, sentiments que Usoa Arregui, Alfredo Julià i Ignacio Alonso anomenen «sabotejadors»: atabalada, sobrepassada, desmotivada, trista, desencantada, inútil, infravalorada... són algunes de les paraules que defineix l'experiència dels assistents davant un rellotge que només fa que córrer i que no té aturador.

«Hi ha molts sentiments que representen moments de pressió i d'estrès», reconeixen, alhora que detallen quins són els tres factors que caracteritzen els sabotejadors: «Són de collita pròpia, són inconscients i es poden deixar anar. Com? Posant consciència». La bona notícia és que es poden combatre des d'un mateix i els tres coachs estan disposats a explicar de quina manera. Els mateixos ponents expliquen com es van sentir amb la creació de la seva empresa, quins sentiments negatius els bloquejaven i quin va ser l'element dinamitzador per deixar de fer-se boicot.

Per això, els fundadors de Cambyo inicien l'activitat on proposen una estratègia per prendre'n consciència. El públic s'ha de posar un antifaç, adoptar una postura còmoda i seguir les paraules d'Alfredo Julià, que, amb el silenci com a embolcall, comunica que la pràctica començarà i acabarà amb el so d'un instrument tibetà. Es tracta d'una microsessió de mindfulness, de la pràctica de la consciència plena per poder determinar quines coses provoquen la sensació d'estrès.

El text que llegeix Julià gira entorn d'una festa d'aniversari, en què el regal ha de ser un sentiment que allibera tot allò que boicoteja l'èxit de cadascú. «Només pots triar-ne un: alegria, poder, tendresa, optimisme, valentia, confiança, il·lusió o humilitat», informa el coach.



Un regal d'aniversari especial

Un cop acaba l'exercici, Usoa Arregui, Alfredo Julià i Ignacio Alonso demanen al públic que anotin en un paper el sentiment elegit i, llavors, conviden tothom a agrupar-se en diversos punts de la sala amb aquelles persones que han escrit el mateix que ells. Es tracta de posar en comú com els afecta el seu sabotejador i com són capaços de fer-hi front.

Grups per a cada emoció - la confiança té un èxit majoritari entre els assistents- que cada assistent han triat i que comparteixen, comenten i justifiquen obertament, amb l'objectiu de «destruir el sabotejador que els condiciona la vida».

La pràctica acaba amb aquest consell dels responsables de Cambyo: «Cada vegada que se us activi el sabotejador de l'estrès, podeu tancar els ulls, obrir les mans i trobareu el regal que heu triat avui, el vostre regal».