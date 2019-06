La FOEG premia Grup Blanch, Globalimar i Astech pel seu èxit

L'escola va servir per donar els guardons.

L'Escola d'Estiu Jordi Comas de la FOEG, que s'ha consolidat com a gran trobada anual empresarial, va guardonar ahir, en l'acte que es va dur a terme al Museu del Suro de Palafrugell, a tres empreses per la seva trajectòria d'èxit: Grup Blanch de Fornells de la Selva (com a empresa de llarg recorregut), Globalimar de Llagostera i Astech de Cornellà del Terri. Rússia i els Emirats Àrabs han estat els països protagonistes de la VIII Escola d'Estiu.

La patronal va voler fer un pas més i oferir una visió molt àmplia de les característiques polítiques, socials i les diferències interculturals amb aquests dos territoris, amb experts molt destacats i amb una taula rodona que va comptar amb la participació de Tomàs Llistosella, Export Manager de Frit Ravich; Ferran Ribalta, Director General d'Aigua de Sant Aniol; i Laura Liarte , CEO de Hohner Automáticos, que van explicar les seves experiències en exportació. La taula va ser moderada per l'expert en dret internacional Joaquim Llimona.

La VIII Escola d'Estiu Jordi Comas de la FOEG, coorganitzada per la FOEG, l'empresa gironina Tick Translations, de serveis lingüístics i consultoria internacional, i l'Ajuntament de Palafrugell, es va celebrar en aquesta edició sota el lema «Liderar en un món global, negocis internacionals: el cas de Rússia i Emirats».