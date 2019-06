Montserrat Jordi: «Treballant en un entorn masculí, he hagut d'aprendre a valorar-me més»

Com va sorgir la idea de crear Wikiloc?

La idea va sorgir d'en Jordi Ramot, fundador i actual CEO de Wikiloc, per poder compartir amb els amics les sortides que feia amb bicicleta durant els caps de setmana.

Quina és la clau del vostre èxit?

Ens agrada pensar que és perquè prioritzem el valor per l'usuari, en qualsevol decisió sempre hi ha la premissa que s'ha d'aportar valor a les persones que utilitzen Wikiloc i que formen part de la comunitat d'usuaris. Després hi ha molt i molt d'esforç, perseverança, un gran equip al darrere que intentem cuidar i uns valors basats en la sostenibilitat.

Quin paper juguen les noves tecnologies en l'esport?

Crec que per un costat fan que l'activitat sigui més amena i divertida, t'ajuden a assolir reptes, a descobrir noves formes de mesurar-lo i això pot afavorir que portem a terme una vida més saludable. Per altra banda, a vegades tendim a sobretecnificar el que fem i ens pot portar a estar més pendents dels indicadors que de les pròpies sensacions.

Com valora la seva experiència com a dona empresària?

Saber que estàs enfocant la teva energia en la teva pròpia empresa és molt motivant, però alhora també requereix estar contínuament pendent de la seva evolució i estar permanentment prenent decisions en un sector que canvia molt ràpidament. El millor, però, és saber que el que estàs fent aporta un valor a la societat o al planeta, i que d'alguna manera estàs aportant el teu gra de sorra per millorar-lo. Com a dona, ha sigut un procés llarg perquè des del moment que vaig decidir estudiar i conseqüentment treballar en un entorn tradicionalment masculí he hagut d'aprendre a valorar-me, a confiar en les meves opinions i atrevir-me a dir-les en veu alta, i a plantar-me quan ha fet falta.

Què suposa per a vostè rebre aquest premi?

Sincerament, m'ha fet molta il·lusió perquè penso que moltes persones, especialment dones en entorns masculins o en alts càrrecs, fan una gran feina però tendeixen a no explicar-la i acaben quedant en l'anonimat. Aquest premi és una manera de reconèixer que has estat allà i que més o menys te n'has ensortit. T'enforteix i et motiva a seguir endavant!