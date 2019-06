A la recerca de l'equilibri entre la vida familiar i la laboral

Trobar l'equilibri entre la vida familiar i la laboral és un dels principals reptes de les dones. Un dels punts sobre el qual va girar la ponència de la responsable de Gestió Mediambiental d'Endesa, Nerea de la Corte. Durant l'inici de la seva trajectòria professional viatjava molt per Europa desenvolupant projectes d'energies renovables. «El meu marit va deixar la seva feina i va venir a viure amb mi a Roma», va explicar De la Corte. Després de gaudir durant tres anys de l'«experiència meravellosa» de treballar a fora, va voler fer un canvi. «La meva vida demanava altres coses, volia tenir fills i cuidar la meva família i això no encaixava amb la vida que portava perquè hi havia massa avions i voltes pel món», va exposar.

Davant d'això va fer un canvi de rumb i es va endinsar en el món del medi ambient. «Un avantatge que hi ha d'estar a una gran companyia és que pots canviar de feina sense marxar», va destacar. «La meva vida ha canviat molt, he passat de viure a dalt d'un avió a portar una part del departament de medi ambient, a tenir un equip a càrrec meu i a tenir dos fills que són el meu tresor més preuat», va dir.

Explicant la seva vivència personal, De la Corte va voler destacar la necessitat d'en tot moment trobar un equilibri entre feina i família. «A la meva equació d'equilibri hi ha la feina, la família i un espai per a mi per fer el que m'agrada», va explicar.

D'altra banda, la ponent va donar algunes de les claus amb les quals ha aconseguit l'èxit. Aquestes són gaudir del que fas, afrontar els reptes sense por, aprofitar les oportunitats, no posar-se autolímits i trobar l'equilibri. De la Corte va concloure la seva ponència explicant que «entre tots tenim la responsabilitat de fer que aquest món en el qual vivim sigui un món amb igualtat d'oportunitats».