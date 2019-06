La gironina XarxaFarma factura 32 milions d'euros i lidera el mercat independent a Espanya

La gironina XarxaFarma s'ha proposat consolidar la seva línia d'innovació i llançarà el mes de setembre la nova targeta pacient, en què els consumidors que hi estiguin donats d'alta podran emmagatzemar informació sobre la seva salut per compartir entre les farmàcies del grup i fins i tot posar-la a disposició del metge. Els exemples més habituals són les dades sobre la pressió arterial, el pes, el nivell de la glucosa o el colesterol. Amb la targeta, que estan treballant intensament perquè en tres mesos estigui en marxa, els pacients tindran el seu històric de dades de salut disponible i compartit a les més de 600 farmàcies del grup i es podran emetre informes per portar-los al seu CAP. «Nosaltres en el seu moment apostem per llançar un sistema de fidelització i els resultats han estat molt bons», assenyala Rafael Aguilar Salichs, director general de Xarxa Farmacèutica.

La història de XarxaFarma és la d'una empresa a la recerca de la millora permanent de la gestió en un mercat molt regulat i madur. El 2001 un grup de 15 farmàcies de Barcelona i Girona es van unir per a crear un grup de compres que millorés el servei per al client final. Així va néixer XarxaFarma, avui dia, el primer grup de compres i serveis de farmàcies independents de tota Catalunya. L'agrupació compta amb 616 farmàcies repartides per tot el territori català i genera un volum anual de facturació de trenta-dos milions d'euros.

«Les farmàcies d'avui tenen un major percentatge de vendes en productes de parafarmàcia que fa uns anys. Això fa que els nostres serveis orientats al consumidor final tinguin una gran acceptació per part del client i del farmacèutic; i en conseqüència ha anat creixent el nombre de farmàcies associades», explica Aguilar.

La clau va ser la plataforma logística, que va arribar cap a l'any 2008, «quan es van firmar acords amb els operadors de medicaments, que tenen capacitat de servir en només dues o tres hores, i vam aconseguir integrar la plataforma dins la gran distribució», explica el director general.

També hi va ajudar l'obtenció de la llicència BPD (bones pràctiques de distribució) i l'autorització a distribuir genèrics, tot plegat l'any 2011, que van acabar d'impulsar el creixement. Tot 'legat ha servit per fer un gran salt en els darrers anys i facturar uns 20 milions d'euros en parafarmàcia i uns 12 més amb medicaments. En l'actualitat tenen 453 farmàcies a Catalunya, de les que prop de 90 estan a Girona i altres 163 arreu de l'Estat, principalment les Balears i la Comunitat Valenciana.

La seu de XarxaFarma està situada a Girona capital, a la carretera de Sant Gregori. Compta amb 3.000 metres quadrats de magatzem i uns 500 d'oficines. La seva plantilla està composta per 34 persones entre direcció tècnica, magatzem, màrqueting, comercial i administració. Al llarg dels seus 15 anys de recorregut s'han fet diferents ampliacions de capital, fins a arribar als 900.000 euros. El director general Rafael Aguilar explica que, des de l'any 2008, mantenen una expansió comercial sostinguda, que els ha permès «liderar en nombre d'associats les centrals de compres i serveis independent». El pròxim objectiu és reconvertir-se més en un prestador de serveis que en un distribuidor per ajudar el farmacèutic a cobrir les seves mancances en negociació, distribució de l'espai, de la sala de vendes, la gestió dels equips i sobretot oferir formació als membres de la xarxa.