DE GUERRA COMERCIAL A GUERRA TECNOLÒGICA

«A mesura que ens endinsem en l'era digital, la guerra comercial s'està transformant en una guerra tecnològica», va assegurar Roberto Sánchez, director general de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Ministeri d'Economia. Per això, afegeix, «Europa ha de reforçar-se i buscar un nou lideratge tecnològic coherent i integrat amb els valors europeus». En aquesta línia, «estem avançant a fer del Mercat Únic Digital un espai cada vegada més harmonitzat i en què puguin néixer i consolidar-se cada vegada més campions globals digitals». L'alt càrrec de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital va assenyalar que «la prioritat actual del Govern d'Espanya és garantir la seguretat i la privacitat de les xarxes de telecomunicacions, sense perjudici de la innovació, l'experimentació i l'emprenedoria, que són realment claus per ser competitius en aquesta era digital». Roberto Sánchez va concloure que, «en aquest context, a més dels treballs que desenvolupem internament, estem treballant activament amb els altres països membres de la Unió Europea per establir un model comú de ciberseguretat de les xarxes».