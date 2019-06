Les gironines Ceras Roura i LC Paper, guardonades als Premis Pimes 2019

Joan Vila, CEO de LC Paper (segon per l'esquerra) després de recollir el premi

Les empreses gironines Ceras Roura i LC Paper han estat guardonades en la 32a edició dels Premis Pimes, que s'han celebrat a la sala oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). L'acte, que ha reunit personalitats del món econòmic, polític i social, entre els quals el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha servit per reconèixer les millors iniciatives del teixit empresarial català.

LC Paper és una pime de Besalú dedicada a la fabricació de paper i derivats que persegueix l'excel·lència en sostenibilitat i qualitat del treball. Entre altres qüestions, destaca la seva tasca en recerca i desenvolupament (R+D), amb el registre de 5 patents relacionades amb la sostenibilitat i l'estalvi energètic en els diferents processos de la fabricació de paper. Per aquest i altres motius, l'entitat l'ha volgut reconèixer amb el Premi PIMEC als Valors d'Empresa.

Per la seva banda, Ceras Roura és una empresa de Figueres que es dedica a la fabricació i venda d'espelmes de cera, ceres perfumades i complements des de fa més de 100 anys. És líder en el seu sector i la seva proposta d'expansió internacional i obertura de nous mercats, juntament amb la seva aposta per la innovació l'han fet mereixedora del Premi a la Petita Empresa més competitiva.

El president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, s'ha mostrat satisfet pel fet que dues empreses gironines hagin estat reconegudes: "És important que dues de les nostres pimes hagin rebut el reconeixement a la seva tasca, com a mostra de la competitivitat que hi ha en el teixit productiu gironí".

En la gala d'enguany també es va premiar a: El Periódico de Catalunya (Millor treball periodístic en temes econòmics) - del mateix grup editorial que Diari de Girona-; Fundació Rezero (Reconeixement en el comerç); Munich (Premi DIPLOCAT a la diplomàcia empresarial); Santea Products (Premi a la Microempresa més competitiva) i Kivnon Logística (Premi a la mitjana empresa més competitiva). També s'ha atorgat el Premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial a Agro Foods & Commerce – Priordei; el Premi PIMEC Jove, que s'ha endut l'empresari Pau Sarsanedas i el Reconeixement a la Segona Oportunitat Empresarial, que ha reconegut la tasca de l'empresari Ramon Martínez.

Un 10% de candidats gironins

Els Premis Pimes han rebut enguany 78 candidatures provinents de 59 empreses, un 10% de les quals de la demarcació de Girona. El jurat valora aquelles empreses que destaquen per la millora de la productivitat, l'ús de la tecnologia, la innovació i la creativitat i que demostren el seu compromís amb el seu entorn social. Poden optar als guardons totes les empreses de Catalunya, de qualsevol àmbit econòmic, que no tinguin més de 249 treballadors, que tinguin una xifra superior a 50 milions d'euros i que no hagin superat cap d'aquests llindars en els últims dos exercicis.

En decurs de l'acte també es van lliurar com el reconeixement a la segona oportunitat empresarial, amb la col·laboracio de l'Obra Social La Caixa, i d'altres que no van a jurat, com el premi al millor trebal periodístic, el reconeixement en el comerç o el premi a la diplomacia empresarial.