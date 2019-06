La Marea Pensionista es reuneix davant l'Ajuntament de Girona per reivindicar "pensions dignes"

La Marea Pensionista de Girona s'ha reunit avui davant l'Ajuntament de Girona en comptes de fer-ho a la plaça Independència com de costum perquè aquesta estava reservada per altres esdeveniments. El membre de la plataforma Àngel Casadesús explica que des de fa aproximadament dos anys es concentren cada dilluns per reivindicar que "volem unes pensions públiques i dignes per a tothom", incidint sobretot en la desigualtat que encara pateixen les dones. Casadesús ha informat que les reivindicacions no només tenen lloc a Girona, sinó que avui també s'ha fet ressò de la problemàtica a la resta de províncies de Catalunya, a arreu d'Espanya, Europa i també a altres llocs del món com ara al Brasil.

Casadesús, a banda de portar un altaveu, portava una samarreta on figurava el nom de Iaios Flautes de Girona i Comarques. El mateix ha indicat que alguns dels membres de Marea Pensionista de Girona provenen d'aquesta altra organització gironina. "Les pensions no han de ser impossibles mai, sinó que són possibles si hi ha voluntat que així sigui i això és el que reivindiquem aquí a Girona", ha subratllat Casadesús, afirmant que després de la petita pausa durant els mesos d'estiu, "volem buscar la manera de comunicar a més gent que les pensions són possibles i defensables i que no ens hem d'arronsar", detallant que "quan ens referim a pensió digna també volem que es millorin les pensions actuals, que aquestes siguin revisables segons l'IPC i que les pugui cobrar tothom, ja que una pensió digna serveix perquè es pugui viure de manera digna".

Mesures adoptades

Alguna de les mesures adoptades per part de la plataforma és una recollida de signatures ara fa un temps i assemblees a diferents centres cívics de la ciutat. De cara a la temporada que ve, un dels principals objectius és poder arribar a la gent jove i que estudia a la universitat per tal de "poder explicar que les pensions són possibles i depenen de la voluntat per part de qui li correspongui".

Casadesús també comenta que es van presentar unes mocions reivindicant pensions dignes a diversos ajuntaments gironins, com ara el de Celrà, Salt o Figueres, afegint que "ens va quedar pendent arribar a altres ajuntaments però aquests ens van dir que en aquell moment no ho podien assolir". Els consistoris encara no s'han pronunciat, tot i que Casadesús destaca que abans de les eleccions alguna candidatura va parlar amb la plataforma per tenir en compte les seves demandes. "Esperem que aquestes converses algun dia tinguin fruit i siguin un suport".

Cadadesús es manifesta contrari al Pla Europeu de Pensions Privades (PEPP) que busca que s'incentivin plans privats però, per contra, "els pensionistes creiem que els plans privats són un engany dels grossos".

Més igualtat en les pensions

Casadesús ha volgut deixar palès que hi ha persones que tenen unes pensions molt baixes. Amb aquestes paraules, el membre de la plataforma es refereix sobretot al col·lectiu de dones que encara cobren unes pensions inferiors que en el cas dels homes. Aquesta situació es dona perquè "abans les dones estaven més a la llar i es responsabilitzaven del treball familiar i/o perquè tenien un sou més baix encara que fessin la mateixa feina", una situació que encara succeeix actualment, explica Casadesús. En aquest sentit, "si cobres un sou més baix, la pensió serà més baixa. Això continua essent una injustícia i pensem que la pensió hauria de ser igual i digne". Per altra banda, la dignitat també rau en la quantia de la pensió, ja que des de la plataforma es reclama que aquesta sigui de 1.000 euros com a mínim, tenint present que "de moment no va per aquí el camí i per això seguirem lluitant".